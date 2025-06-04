"Челси" не готов потратить 25 млн. фунтов на Меньяна

Майк Меньян "Челси" не готов потратить 25 миллионов фунтов для приобретения голкипера итальянского "Милана" Майка Меньяна.

Изначально ожидалось, что "Челси" вообще не будет тратиться на нового голкипера этим летом, и так обладая двузначным количеством вратарей на балансе.

Однако накануне стало известно, что "Челси" обратился к "Милану" насчет Меньяна и что сам Майк открыт к переезду на "Стэмфорд Бридж".

Проблема в том, что "Милан" хочет 25 млн. фунтов за Меньяна, а "Челси" не готов столько заплатить за 29-летнего игрока, у которого остается один год по контракту.

Поэтому, если "Челси" и сделает свое предложение по Меньяну, оно будет более реалистичным, сообщает Sky Sports.




Метки Меньян, Милан, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.06.2025 14:00

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  1. just-dan 04.06.2025 14:35 # just-dan
    зачем нам этот черный? он же дно а не вратарь

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  2. rusleff 04.06.2025 14:33 # rusleff
    Джордже Петровича в основу ! Остальных разогнать !

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  3. bembo 04.06.2025 14:02 # bembo
    Далбаебси


    хОСПАдЕ за Что???????????

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