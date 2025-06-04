"Челси" не готов потратить 25 млн. фунтов на Меньяна
"Челси" не готов потратить 25 миллионов фунтов для приобретения голкипера итальянского "Милана" Майка Меньяна.
Изначально ожидалось, что "Челси" вообще не будет тратиться на нового голкипера этим летом, и так обладая двузначным количеством вратарей на балансе.
Однако накануне стало известно, что "Челси" обратился к "Милану" насчет Меньяна и что сам Майк открыт к переезду на "Стэмфорд Бридж".
Проблема в том, что "Милан" хочет 25 млн. фунтов за Меньяна, а "Челси" не готов столько заплатить за 29-летнего игрока, у которого остается один год по контракту.
Поэтому, если "Челси" и сделает свое предложение по Меньяну, оно будет более реалистичным, сообщает Sky Sports.
04.06.2025 14:00
Просмотров: 348
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
зачем нам этот черный? он же дно а не вратарь
(ответить)
Джордже Петровича в основу ! Остальных разогнать !
(ответить)
Далбаебси
хОСПАдЕ за Что???????????
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий