"Челси" интересуется Кудусом
"Челси" находится среди клубов, проявляющих интерес к атакующему полузащитнику "Вест Хэма" Мохаммеду Кудусу.
С наступлением июля начнется 10-дневный период, в течение которого Кудус может быть выкуплен у "Вест Хэма" за 85 миллионов фунтов. Этот пункт касается только клубов Премьер-Лиги, уточняет Daily Mail.
Кудус является одним из нескольких вариантов, рассматриваемых "Челси" для усиления атаки. На радаре у "синих" также находятся Джейми Гиттенс из дортмундской "Боруссии", Уго Экитике из "Айнтрахта" и Жоао Педро из "Брайтона".
Помимо "Челси", о покупке Кудуса задумываются и "Арсенал" с "Ньюкаслом". Также к 24-летнему игроку сборной Ганы существует из Саудовской Аравии.
В недавнем прошлом "Вест Хэм" рассматривал Кудуса в качестве неприкасаемого, однако Мохаммед неважно отыграл сезон 2024/25, и теперь "молотобойцы" готовы подумать о продаже африканца, чтобы вырученные средства использовать для перестройки команды.
04.06.2025 13:00
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