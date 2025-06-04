"Ливерпуль" почти согласовал покупку Керкеза
"Ливерпуль" находится на пороге договоренности о приобретении левого защитника "Борнмута" Милоша Керкеза.
По информации журналиста Фабрицио Романо, "Ливерпуль" еще на прошлой неделе согласовал условия личного контракта с самим Керкезом.
Сейчас "Ливерпуль" находится в диалоге с "Борнмутом", и чемпионы Премьер-Лиги уверены, что во время следующего раунда переговоров компромисс о компенсации за Керкеза будет достигнут.
Несмотря на интерес со стороны других клубов Премьер-Лиги, Керкез полон желания присоединиться к "Ливерпулю". Наличие конкурента по позиции в лице Энди Робертсона не страшит 21-летнего венгра.
Керкез выходил в стартовом составе на каждый из 38 матчей "Борнмута" в завершившемся сезоне Премьер-Лиги, забив два гола и отдав пять результативных передач.
04.06.2025 11:00
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Последние комментарии:
Дни Цимми сочтёны. Надеюсь, продадут за миллионов 15-20 млн в фунтах в достойный клуб.
Мы же не Арсенал, чтобы иметь на сезон по 4 левых защитника
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Отлично, если правда
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Прокачали парня. Замена Робертсону.
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