"Ливерпуль" почти согласовал покупку Керкеза

Милош Керкез "Ливерпуль" находится на пороге договоренности о приобретении левого защитника "Борнмута" Милоша Керкеза.

По информации журналиста Фабрицио Романо, "Ливерпуль" еще на прошлой неделе согласовал условия личного контракта с самим Керкезом.

Сейчас "Ливерпуль" находится в диалоге с "Борнмутом", и чемпионы Премьер-Лиги уверены, что во время следующего раунда переговоров компромисс о компенсации за Керкеза будет достигнут.

Несмотря на интерес со стороны других клубов Премьер-Лиги, Керкез полон желания присоединиться к "Ливерпулю". Наличие конкурента по позиции в лице Энди Робертсона не страшит 21-летнего венгра.

Керкез выходил в стартовом составе на каждый из 38 матчей "Борнмута" в завершившемся сезоне Премьер-Лиги, забив два гола и отдав пять результативных передач.




Метки Борнмут, Керкез, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 04.06.2025 11:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool888 04.06.2025 12:51 # liverpool888
    Дни Цимми сочтёны. Надеюсь, продадут за миллионов 15-20 млн в фунтах в достойный клуб.
    Мы же не Арсенал, чтобы иметь на сезон по 4 левых защитника

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  2. sausage 04.06.2025 11:05 # sausage
    Отлично, если правда

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  3. lovrentiy 04.06.2025 11:01 # lovrentiy
    Прокачали парня. Замена Робертсону.

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