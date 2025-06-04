"Ливерпуль" почти согласовал покупку Керкеза

"Ливерпуль" находится на пороге договоренности о приобретении левого защитника "Борнмута" Милоша Керкеза.

По информации журналиста Фабрицио Романо, "Ливерпуль" еще на прошлой неделе согласовал условия личного контракта с самим Керкезом.



Сейчас "Ливерпуль" находится в диалоге с "Борнмутом", и чемпионы Премьер-Лиги уверены, что во время следующего раунда переговоров компромисс о компенсации за Керкеза будет достигнут.



Несмотря на интерес со стороны других клубов Премьер-Лиги, Керкез полон желания присоединиться к "Ливерпулю". Наличие конкурента по позиции в лице Энди Робертсона не страшит 21-летнего венгра.



Керкез выходил в стартовом составе на каждый из 38 матчей "Борнмута" в завершившемся сезоне Премьер-Лиги, забив два гола и отдав пять результативных передач.