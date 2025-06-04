Санчо попрощался с "Челси"

Джейдон Санчо Вингер Джейдон Санчо подтвердил свое расставание с "Челси" после сезона аренды.

Накануне появилась информация, что "Челси" не смог убедить Санчо пойти на понижение зарплаты, поэтому лондонский клуб принял решение отказаться от постоянного трансфера и вернуть Джейдона в "Манчестер Юнайтед" со штрафом в 5 миллионов фунтов.

И хотя формально арендное соглашение по Санчо рассчитано до конца июня, 25-летний англичанин не поедет с "Челси" на клубный Чемпионат Мира, а вместо этого займется поисками нового клуба.

"Благодарен за этот опыт. Я испытываю большую любовь ко всем в "Челси", благодаря кому я почувствовал себя как дома: партнерам по команде, персоналу и фанатам".

"Желаю клубу всего наилучшего в будущем. Искренне благодарен. Спасибо вам, "синие", — написал Санчо в социальной сети.




Метки Манчестер Юнайтед, Санчо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.06.2025 10:00

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  1. dvaodinfy 04.06.2025 10:26 # dvaodinfy
    прощай, Чувси! (с) Sun4o

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  2. closer 04.06.2025 10:08 # closer
    Столовка всё так же закрыта для топаря?)

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