Санчо попрощался с "Челси"

Вингер Джейдон Санчо подтвердил свое расставание с "Челси" после сезона аренды.

Накануне появилась информация, что "Челси" не смог убедить Санчо пойти на понижение зарплаты, поэтому лондонский клуб принял решение отказаться от постоянного трансфера и вернуть Джейдона в "Манчестер Юнайтед" со штрафом в 5 миллионов фунтов.



И хотя формально арендное соглашение по Санчо рассчитано до конца июня, 25-летний англичанин не поедет с "Челси" на клубный Чемпионат Мира, а вместо этого займется поисками нового клуба.



"Благодарен за этот опыт. Я испытываю большую любовь ко всем в "Челси", благодаря кому я почувствовал себя как дома: партнерам по команде, персоналу и фанатам".



"Желаю клубу всего наилучшего в будущем. Искренне благодарен. Спасибо вам, "синие", — написал Санчо в социальной сети.