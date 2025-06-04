"Тоттенхэм" открыт к продаже Сона

Сон Хен Мин "Тоттенхэм" открыт к продаже своего капитана Сона Хе Мина, к которому существует интерес из Саудовской Аравии.

Сон только в прошлом месяце поднял над головой трофей Лиги Европы — свой первый трофей с "Тоттенхэмом". Экс-игрок "Байера" не попал в стартовый состав "шпор" на финальный матч против "Манчестер Юнайтед", лишь выйдя на замену во втором тайме.

Сон выступает за "Тоттенхэм" с 2015 года, однако в июле южнокорейскому нападающему исполнится 33, а от его контракта остается 12 месяцев.

Как сообщает The Telegraph, "Тоттенхэм" находится в поисках способов пополнить свой трансферный бюджет перед сезоном в Лиге Чемпионов, и возможность выгодно продать Сона этим летом кажется "шпорам" заманчивой.

Будучи настоящей иконой в Азии, Сон представляет огромный интерес для саудовской лиги. Этот интерес существует уже давно, но сейчас может быть наиболее подходящий момент для расставания "Тоттенхэма" со своим капитаном.




Метки Сон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 04.06.2025 09:00

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