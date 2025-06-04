"Тоттенхэм" открыт к продаже Сона

"Тоттенхэм" открыт к продаже своего капитана Сона Хе Мина, к которому существует интерес из Саудовской Аравии.

Сон только в прошлом месяце поднял над головой трофей Лиги Европы — свой первый трофей с "Тоттенхэмом". Экс-игрок "Байера" не попал в стартовый состав "шпор" на финальный матч против "Манчестер Юнайтед", лишь выйдя на замену во втором тайме.



Сон выступает за "Тоттенхэм" с 2015 года, однако в июле южнокорейскому нападающему исполнится 33, а от его контракта остается 12 месяцев.



Как сообщает The Telegraph, "Тоттенхэм" находится в поисках способов пополнить свой трансферный бюджет перед сезоном в Лиге Чемпионов, и возможность выгодно продать Сона этим летом кажется "шпорам" заманчивой.



Будучи настоящей иконой в Азии, Сон представляет огромный интерес для саудовской лиги. Этот интерес существует уже давно, но сейчас может быть наиболее подходящий момент для расставания "Тоттенхэма" со своим капитаном.