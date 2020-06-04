Мбемо потребовал от МЮ увеличить свою зарплату впятеро

Вингер "Брентфорда" Бриан Мбемо озвучил "Манчестер Юнайтед" свои требования по зарплате.

На днях стало известно, что Мбемо предпочитает "Юнайтед" всем прочим вариантам и что "красные дьяволы" в ближайшее время начнут переговоры с "Брентфордом".



"Брентфорд" открыт к предложениям по Мбемо, оценивая 25-летнего игрока сборной Камеруна более чем в 60 миллионов фунтов.



Однако Мбемо рассчитывает на значительное увеличение своей текущей зарплаты в 50,000 фунтов в неделю, если ему суждено покинуть "Брентфорд" этим летом.



Как сообщает The Times, Мбемо хочет получать 250,000 фунтов в неделю, что для "Юнайтед" может быть затруднительно в свете непопадания в еврокубки.



Добавим, завершившийся сезон стал лучшим в карьере Мбемо, который забил 20 голов и отдал семь результативных передач в Премьер-Лиге.