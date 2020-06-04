Мбемо потребовал от МЮ увеличить свою зарплату впятеро

Бриан Мбемо Вингер "Брентфорда" Бриан Мбемо озвучил "Манчестер Юнайтед" свои требования по зарплате.

На днях стало известно, что Мбемо предпочитает "Юнайтед" всем прочим вариантам и что "красные дьяволы" в ближайшее время начнут переговоры с "Брентфордом".

"Брентфорд" открыт к предложениям по Мбемо, оценивая 25-летнего игрока сборной Камеруна более чем в 60 миллионов фунтов.

Однако Мбемо рассчитывает на значительное увеличение своей текущей зарплаты в 50,000 фунтов в неделю, если ему суждено покинуть "Брентфорд" этим летом.

Как сообщает The Times, Мбемо хочет получать 250,000 фунтов в неделю, что для "Юнайтед" может быть затруднительно в свете непопадания в еврокубки.

Добавим, завершившийся сезон стал лучшим в карьере Мбемо, который забил 20 голов и отдал семь результативных передач в Премьер-Лиге.




Метки Брентфорд, Манчестер Юнайтед, Мбемо

Автор mihajlo   

Дата 04.06.2025 08:00

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Последние комментарии:




  1. tigerpool 04.06.2025 08:58 # tigerpool
    Все правильно. Ведь переходит то из 10 команды Лиги в 15, то есть считай идет на жертву.

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  2. shearer1 04.06.2025 08:27 # shearer1
    Муму платит Санчо 300к в неделю, так что слив последнего можно такую зп платить. Но нужно ли?

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  3. quavo 04.06.2025 08:21 # quavo
    Да пошел он накуй эта биба

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  4. hammersmith 04.06.2025 08:09 # hammersmith
    все правильно, доить лохов по полной

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  5. arsenverim 04.06.2025 08:05 # arsenverim
    МЮ чисто саудовский клуб в АПЛ
    все кто туда переходят, чисто за бабками и завершать карьеру лол

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