Мбемо потребовал от МЮ увеличить свою зарплату впятеро
Вингер "Брентфорда" Бриан Мбемо озвучил "Манчестер Юнайтед" свои требования по зарплате.
На днях стало известно, что Мбемо предпочитает "Юнайтед" всем прочим вариантам и что "красные дьяволы" в ближайшее время начнут переговоры с "Брентфордом".
"Брентфорд" открыт к предложениям по Мбемо, оценивая 25-летнего игрока сборной Камеруна более чем в 60 миллионов фунтов.
Однако Мбемо рассчитывает на значительное увеличение своей текущей зарплаты в 50,000 фунтов в неделю, если ему суждено покинуть "Брентфорд" этим летом.
Как сообщает The Times, Мбемо хочет получать 250,000 фунтов в неделю, что для "Юнайтед" может быть затруднительно в свете непопадания в еврокубки.
Добавим, завершившийся сезон стал лучшим в карьере Мбемо, который забил 20 голов и отдал семь результативных передач в Премьер-Лиге.
04.06.2025 08:00
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Все правильно. Ведь переходит то из 10 команды Лиги в 15, то есть считай идет на жертву.
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Муму платит Санчо 300к в неделю, так что слив последнего можно такую зп платить. Но нужно ли?
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Да пошел он накуй эта биба
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все правильно, доить лохов по полной
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МЮ чисто саудовский клуб в АПЛ
все кто туда переходят, чисто за бабками и завершать карьеру лол
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