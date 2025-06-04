Онана договаривается о переезде в Саудовскую Аравию

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана продвигается в переговорах с саудовским "Неомом".

Онана оставил противоречивое впечатление в двух своих сезонах на "Олд Траффорд" после перехода из "Интера" за 47 миллионов фунтов, и "Юнайтед" открыт к расставанию с Андре, если получит правильное предложение.



Возможность сменить своего первого номера "Юнайтед" может подарить "Неом", который, как утверждает Daily Star, уже добился значительного прогресса в переговорах с Онана.



"Неом" едва вышел в высший дивизион своей страны, но обладает мощными ресурсами, поскольку контролируется Суверенным фондом Саудовской Аравии.



Добавим, ранее в этом сезоне главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим убрал Онана с ворот после двух ошибок Андре против "Лиона" в Лиге Европы. Также 29-летний камерунец неожиданно пропустил матч заключительного тура Премьер-Лиги против "Астон Виллы".