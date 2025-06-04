Светская хроника за среду

Флориан Вирц хочет только в "Ливерпуль". Майк Меньян готов перейти в "Челси". У Джейдона Санчо есть три варианта в Саудовской Аравии. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

"Милан" готов поспорить с клубами Премьер-Лиги за нападающего "Аль-Хиляля" Александара Митровича. (Ben Jacobs)



Плеймейкер Флориан Вирц готов оставить Леверкузен лишь ради "Ливерпуля". "Байер" хочет за свою звезду 120 миллионов фунтов. (Sky Sports)



"Байер" более не заинтересован в приглашении полузащитника "Ливерпуля" Харви Эллиотта. (Sky Sport Germany)



"Аль-Наср" намерен обратиться к "Ливерпулю" насчет Луиса Диаса, собираясь предложить 72 млн. фунтов за колумбийского нападающего. (Ben Jacobs)



"Арсенал" — единственный клуб, который обратился к "РБ Лейпциг" насчет покупки нападающего Беньямина Шешко. "Манчестер Юнайтед" пока только наблюдает. (Sky Sport Germany)



"Аль-Хиляль", "Аль-Иттихад" и "Аль-Наср" интересуются вингером Джейдоном Санчо, который возвращается в "Юнайтед" после сезона аренды в "Челси". (Daily Mirror)



Покидающий "Юнайтед" полузащитник Кристиан Эриксен предпочитает продолжить карьеру за пределами Англии. (Daily Mirror)



"Манчестер Сити" не возьмет на клубный Чемпионат Мира полузащитника Джеймса Макати, чтобы тот мог разобраться со своим будущим. (Daily Mirror)



Голкипер "Милана" Майк Меньян открыт к переходу в "Челси". 29-летний француз будет стоить "синим" 20-25 млн. фунтов плюс бонусы. (Ben Jacobs)



"Челси" нацелен на защитника "Аякса" Йоррела Хато. (talkSPORT)



На голкипера Кепу Аррисабалагу, который возвращается в "Челси" после сезона аренды в "Борнмуте", пока нет покупателей. (talkSPORT)



Нападающий "Челси" Армандо Бройя ведет переговоры с "Миланом", "Аяксом", ПСВ и "РБ Лейпциг". (The Sun)



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Защитник Майлс Льюис-Скелли подпишет новый контракт с "Арсеналом" этим летом. (Daily Mail)



Бывший полузащитник "Арсенала" и "Челси" Сеск Фабрегас, который сейчас тренирует "Комо", может заменить Симоне Индзаги в "Интере". (Di Marzio)



Бизнесмен Джон Текстор хочет продать свои 43 процента акций "Кристал Пэлас", чтобы "орлов" не исключили из Лиги Европы. (Sky Sports)



Клубы Премьер-Лиги единодушно проголосовали за то, чтобы установить потолок цены билета на выездной матч в размере 30 фунтов в сезоне 2025/26. (BBC)



Победители клубного Чемпионата Мира получат на игровую футболку специальную золотую эмблему, которая останется там до 2029 года. (Ben Jacobs)



Наставник сборной Англии Томас Тухель проводит тренировки под тентами с высокой температурой, чтобы подготовить свою команду к жаркому климату во время ЧМ-2026. (BBC)