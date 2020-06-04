Вирц опроверг слухи о том, что требует номер Макаллистера

Атакующий полузащитник леверкузенского "Байера" Флориан Вирц опроверг слухи о том, что он хочет забрать игровой номер у Алексиса Макаллистера в "Ливерпуле".

В данный момент "Ливерпуль" продолжает переговоры о покупке Вирца. По слухам, "Байер" отклонил уже два предложения "красных" и просит за Флориана 126 миллионов фунтов.



Также на днях появилась информация, что Вирц потребовал от "Ливерпуля" 10-й номер, под которым он выступает за "Байер" и который сейчас принадлежит Макаллистеру, ключевому игроку "красных".



Реакция Вирца на эту историю не заставила себя ждать, причем 22-летний немец опубликовал свое сообщение в инстаграме на английском языке.



"Кто сказал, что я хочу 10-й номер? Я уважаю игроков. Не верьте всему, что написано", — написал Вирц, сопроводив свое сообщение эмоджи с клоуном.