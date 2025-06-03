Субименди: "Не знаю, как закончится это лето"

Полузащитник испанского "Реал Сосьедад" Мартин Субименди заявил, что вопрос о его будущем остается открытым.

На прошлой неделе появились слухи, что Субименди уже проходит медобследование в "Арсенале". Мартин отреагировал на это, опубликовав в социальной сети свои фотографии с пляжа.



По слухам, новый главный тренер "Реала" Хаби Алонсо все еще может перехватить Субименди, однако 26-летний игрок сборной Испании пока ничего не решил.



"Конечно, есть различные варианты. Правда в том, что это будет другое, длинное лето, и я не знаю, как оно закончится".



"Прямо сейчас я не думаю об этом. Я здесь, и сборная является моим приоритетом. Это весьма требовательно само по себе, а если мне нужно что-нибудь сказать, я скажу".



"Слухи о медобследовании? Это пример того, что окружает футбол. Много раз я просыпаюсь утром и читаю, что сделал вещи, о которых я даже не знаю. Это явный пример этого".



"Правда в том, что я не воспринимаю это очень серьезно. Я загрузил те фотографии, чтобы намекнуть, что это не соответствует действительности".



"Алонсо? Я всегда говорил, что он был моим идолом, и мне повезло, что ему довелось тренировать меня в резервной команде в очень важный год. Уже на следующий год я оказался в первой команде, но мне не нравится говорить о гипотетических вещах. Я предпочитаю говорить о настоящем, потому что было бы неуважительно отвечать на такие вопросы из лагеря сборной, когда впереди важное соревнование", — цитирует Субименди Daily Mirror.