ПСЖ обратился насчет Забарного
Французский ПСЖ сделал запрос насчет защитника "Борнмута" Ильи Забарного.
По информации Sky Sports, пока речь идет только о запросе, а не о предложении, однако "Борнмут" совершенно не хочет продавать Забарного.
"Борнмут" едва попрощался с партнером Забарного по центру обороны в лице Дина Хейсена, которого приобрел "Реал" за отступные в 50 миллионов фунтов.
В данный момент "Борнмут" обсуждает продажу левого защитника Милоша Керкеза в "Ливерпуль", поэтому потеря еще и Забарного стала бы огромным ударом по обороне команды Андони Ираолы.
В завершившемся сезоне Премьер-Лиги 22-летний украинец сыграл 36 матчей, включая 35 выходов в стартовом составе.
Добавим, ранее интерес к Забарному также приписывали "Челси".
03.06.2025 21:00
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