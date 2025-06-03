ПСЖ обратился насчет Забарного

Французский ПСЖ сделал запрос насчет защитника "Борнмута" Ильи Забарного.

По информации Sky Sports, пока речь идет только о запросе, а не о предложении, однако "Борнмут" совершенно не хочет продавать Забарного.



"Борнмут" едва попрощался с партнером Забарного по центру обороны в лице Дина Хейсена, которого приобрел "Реал" за отступные в 50 миллионов фунтов.



В данный момент "Борнмут" обсуждает продажу левого защитника Милоша Керкеза в "Ливерпуль", поэтому потеря еще и Забарного стала бы огромным ударом по обороне команды Андони Ираолы.



В завершившемся сезоне Премьер-Лиги 22-летний украинец сыграл 36 матчей, включая 35 выходов в стартовом составе.



Добавим, ранее интерес к Забарному также приписывали "Челси".