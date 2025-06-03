Премьер-Лига представила новый игровой мяч на сезон 2025/26

Премьер-Лига представила свой новый игровой мяч, созданный компанией Puma.

С сезона 2000/01 в Премьер-Лиге неизменно играли мячами от Nike, однако теперь это длившееся четверть века сотрудничество закончилось.



Премьер-Лига еще в марте объявила, что новым поставщиком игрового мяча станет Puma, которая сегодня официально представила свой продукт.



Новый мяч носит название The PUMA Orbita Ultimate PL. Он создан из 12 одинаковых панелей, которые обеспечивают идеальное распределение веса и баланс.



Впервые "Орбита" будет опробована во время предсезонного турнира команд Премьер-Лиги в США в июле под названием Premier League Summer Series.



























