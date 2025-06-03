Премьер-Лига представила новый игровой мяч на сезон 2025/26

Игровой мяч Премьер-Лиги от Puma Премьер-Лига представила свой новый игровой мяч, созданный компанией Puma.

С сезона 2000/01 в Премьер-Лиге неизменно играли мячами от Nike, однако теперь это длившееся четверть века сотрудничество закончилось.

Премьер-Лига еще в марте объявила, что новым поставщиком игрового мяча станет Puma, которая сегодня официально представила свой продукт.

Новый мяч носит название The PUMA Orbita Ultimate PL. Он создан из 12 одинаковых панелей, которые обеспечивают идеальное распределение веса и баланс.

Впервые "Орбита" будет опробована во время предсезонного турнира команд Премьер-Лиги в США в июле под названием Premier League Summer Series.

Игровой мяч Премьер-Лиги от Puma

Игровой мяч Премьер-Лиги от Puma

Игровой мяч Премьер-Лиги от Puma

Игровой мяч Премьер-Лиги от Puma

Игровой мяч Премьер-Лиги от Puma

Игровой мяч Премьер-Лиги от Puma

Игровой мяч Премьер-Лиги от Puma




Метки Puma, Премьер-Лига, спонсоры, фото

Автор mihajlo   

Дата 03.06.2025 20:00

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Последние комментарии:




  1. closer 03.06.2025 20:45 # closer
    Портовой шобле пентатрики закладывать только в путь

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  2. b84 03.06.2025 20:22 # b84
    охуевший шарик !!

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  3. gameboy 03.06.2025 20:10 # gameboy
    Нихуёвый такой

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