"Челси" сделал запрос насчет Майка Меньяна

"Челси" обратился к итальянскому "Милану" насчет приобретения голкипера Майка Меньяна.

Ранее считалось, что приглашение нового голкипера не является приоритетом для "Челси" на это лето, однако выход в Лигу Чемпионов мог поменять мнение боссов лондонского клуба.



По крайней мере, на днях стало известно, что Роберт Санчес и Джордже Петрович находятся среди игроков, насчет которых "Челси" готов выслушать предложения.



А сейчас, утверждает talkSPORT, "Челси" сделал запрос насчет Меньяна, который сыграл 163 матча за "Милан" после своего перехода из "Лилля" в 2021 году.



Ранее в этом сезоне казалось, что Меньян заключит новый контракт с "Миланом", однако непопадание "россонери" в еврокубки создало неопределенность насчет будущего Майка.



В данный момент у Меньяна остается только один год по действующему контракту, поэтому продажа 29-летнего француза выглядит вероятной.