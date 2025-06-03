"Челси" сделал запрос насчет Майка Меньяна
"Челси" обратился к итальянскому "Милану" насчет приобретения голкипера Майка Меньяна.
Ранее считалось, что приглашение нового голкипера не является приоритетом для "Челси" на это лето, однако выход в Лигу Чемпионов мог поменять мнение боссов лондонского клуба.
По крайней мере, на днях стало известно, что Роберт Санчес и Джордже Петрович находятся среди игроков, насчет которых "Челси" готов выслушать предложения.
А сейчас, утверждает talkSPORT, "Челси" сделал запрос насчет Меньяна, который сыграл 163 матча за "Милан" после своего перехода из "Лилля" в 2021 году.
Ранее в этом сезоне казалось, что Меньян заключит новый контракт с "Миланом", однако непопадание "россонери" в еврокубки создало неопределенность насчет будущего Майка.
В данный момент у Меньяна остается только один год по действующему контракту, поэтому продажа 29-летнего француза выглядит вероятной.
03.06.2025 17:00
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