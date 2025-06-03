"Челси" решил вернуть Санчо "Юнайтед"

"Челси"решил отказаться от выкупа вингера Джейдона Санчо у "Манчестер Юнайтед" после сезона аренды.

За сезон аренды Санчо забил пять голов и отдал 10 результативных передач в 42 матчах, а также помог "Челси" завоевать трофей Лиги Конференций.



"Челси" был готов выкупить Санчо у "Юнайтед" за 25 миллионов фунтов, но не смог договориться с 25-летним англичанином об условиях личного контракта. Камнем преткновения стала зарплата.



Дело в том, что в "Юнайтед" Санчо получает 300,000 фунтов в неделю. Для "Челси" это чересчур много, и "синие" предлагали Джейдону перейти на пониженный базовый оклад с обширной шкалой бонусов, но игрок отказался.



В итоге, сообщает Sky Sports, "Челси" отказался от взятого на себя обязательства по выкупу Санчо и в конце июня вернет Санчо "Юнайтед" со штрафом в 5 млн. фунтов.



К Санчо существует определенный интерес со стороны европейских клубов, поэтому "Юнайтед" постарается найти другого покупателя на Джейдона.