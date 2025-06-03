"Челси" решил вернуть Санчо "Юнайтед"
"Челси"решил отказаться от выкупа вингера Джейдона Санчо у "Манчестер Юнайтед" после сезона аренды.
За сезон аренды Санчо забил пять голов и отдал 10 результативных передач в 42 матчах, а также помог "Челси" завоевать трофей Лиги Конференций.
"Челси" был готов выкупить Санчо у "Юнайтед" за 25 миллионов фунтов, но не смог договориться с 25-летним англичанином об условиях личного контракта. Камнем преткновения стала зарплата.
Дело в том, что в "Юнайтед" Санчо получает 300,000 фунтов в неделю. Для "Челси" это чересчур много, и "синие" предлагали Джейдону перейти на пониженный базовый оклад с обширной шкалой бонусов, но игрок отказался.
В итоге, сообщает Sky Sports, "Челси" отказался от взятого на себя обязательства по выкупу Санчо и в конце июня вернет Санчо "Юнайтед" со штрафом в 5 млн. фунтов.
К Санчо существует определенный интерес со стороны европейских клубов, поэтому "Юнайтед" постарается найти другого покупателя на Джейдона.
03.06.2025 16:00
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Зарплата сранчо ну не больше 120, все здешние футбольные суперэксперты смогут подтвердить, вот же мю с ним зафейлился
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К Санчо существует определенный интерес со стороны европейских клубов, поэтому "Юнайтед" постарается найти другого покупателя на Джейдона.
Если даже мешкам, вроде пенсов его з/п стала неподъемной, тогда какой европейский клуб может себе позволить его приютить. Ладно бы если он показывал супер футбол, но пару обводок и голы в пустые ворота может забивать любой Мартинелли. Тут короче дорога только к арабам, либо сидеть в мю до конца своего контракта.
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Это даже лучше чем если бы выкупили, теперь и 6 лямов упали и игрока сохранили, которого после неплохой аренды за те же 25 можно будет продать
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Очередная хорошая новость для фанатов Челси , ох как же збс
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как говно в проруби, непотопляемое причём
хотя до фунтика ещё далеко
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15 лямов в год он не стоит уж точно
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Ага, с зарплатой в 300 штук найдется просто уйма клубов, кто его подберет!)))
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Отлично, даже 25 мультов не стоит это чудо. Зато вернулся в мю чемпионом, мб привьет им менталитет победителя.
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