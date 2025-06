Светская хроника за вторник

"Барселона" договаривается с Луисом Диасом. "Челси" и "Тоттенхэм" поспорят за Джаррада Брантуэйта. Дэвид Кут пошел работать курьером. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

Нападающий "Спортинга" Виктор Дьекереш решил, что продолжит карьеру в Премьер-Лиге. (Record)



Предложение "Ливерпуля" в 110 миллионов фунтов о покупке плеймейкера "Байера" Флориана Вирца было отклонено. (Bild)



"Ливерпуль" продолжает переговоры с "Борнмутом" о покупке защитника Милоша Керкеза. (Fabrizio Romano)



"Барселона" вступила в переговоры с нападающим "Ливерпуля" Луисом Диасом, к которому также существует интерес из Саудовской Арави. (Sky Sport Germanu)



"Интер" надеется арендовать нападающего "Манчестер Юнайтед" Расмуса Хейлунда. (Gazzetta dello Sport)



Нападающий "Кристал Пэлас" Жан-Филипп Матета значится в шорт-листе "Юнайтед", также вызывая интерес у "Ювентуса" и "Милана". (TEAMtalk)



"Юнайтед" провел переговоры с представителями нападающего ПСЖ Гонсалу Рамуша. (TBR Football)



"Манчестер Сити" оценивает защитника Райана Аит-Нури в 30-35 миллионов фунтов, "Вулверхэмптон" хочет более 40 млн. фунтов. (Ben Jacobs)



"Челси" и "Тоттенхэм" готовы сойтись в битве за защитника "Эвертона" Джаррада Брантуэйта. (TEAMtalk)



"Челси" обдумывает покупку вингера дортмундской "Боруссии" Джейми Гиттенса, оцениваемого в 50 млн. фунтов. (Sky Sports)



"Ньюкасл" сможет потратить 100 млн. фунтов на летние трансферы. (Daily Mail)



Переход голкипера "Ньюкасла" Ника Поупа в "Лидс" маловероятен. (talkSPORT)



"Вест Хэм", "Фулхэм" и "Лидс" выстроились в очередь за нападающего "Гамбурга" Дэви Зельке, который доступен свободным агентом. (Daily Express)



"Лион" близок к покупке полузащитника "Ноттингем Форест" Данило за 20 млн. фунтов. (Fabrizio Romano)



Другое



Наставник "Пэлас" Оливер Гласнер пока не будет подписывать новый контракт из-за недостаточной поддержки на трансферном рынке. (The Sun)



На этой неделе главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу узнает, удалось ли ему избежать увольнения. (ESPN)



Бывший полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир — фаворит на вакантную должность главного тренера "Плимута" из Лиги Один. (Daily Mail)



Катарский шейх Джассим сохраняет надежду однажды приобрести "Юнайтед". (The Telegraph)



Вингера "Челси" Джейдона Санчо заподозрили в любовных отношениях с рэпершей Saweetie. (Daily Mail)



Бывший рефери Премьер-Лиги Дэвид Кут устроился курьером в службу доставки. (The Sun)