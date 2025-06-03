Британское правительство готово подать в суд на Абрамовича

Роман Абрамович Правительство Великобритании грозится подать в суд на бывшего владельца "Челси" Романа Абрамовича, чтобы, наконец, использовать деньги с продажи лондонского клуба.

Оказавшись под британскими и европейскими санкциями, в 2022 году Абрамович был вынужден продать "Челси" Тодду Бели и партнерам за 2.5 млрд. фунтов.

Из-за санкций Абрамович не мог претендовать на эти средства, поэтому Роман договорился с властями Британии о том, что вырученные деньги будут потрачены на поддержку людей, пострадавших от военных действий в Украине.

Спустя три года эти средства так и остаются на замороженном банковском счету в Британии, и эта задержка связана связана с разногласиями, возникшими у властей с Абрамовичем.

Изначально было согласовано что 2.5 млрд. фунтов достанутся "всем жертвам войны в Украине", но британские власти в одностороннем порядке решили пересмотреть свою договоренность с Романом и потратить деньги исключительно на поддержку проживающих в Украине.

"И хотя дверь к переговорам остается открытой, мы всецело готовы обратиться в суд, если потребуется".

"Правительство намерено направить средства от продажи футбольного клуба "Челси" на гуманитарные цели в Украине после незаконного полномасштабного вторжения России. Мы глубоко разочарованы тем, что пока нам не удается договориться насчет этого с мистером Абрамовичем", — цитирует представителя британских властей BBC.




Метки Абрамович, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.06.2025 14:00

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  1. ivan-tns 03.06.2025 14:33 # ivan-tns
    Хреновый прецедент для британцев. Подрывает имидж в по защите частной собственности

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  2. sausage 03.06.2025 14:12 # sausage
    Совсем ахуели бриты обоссанные.

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  3. yoy 03.06.2025 14:09 # yoy
    Ромчик, шли нахуй хохлов, они ток побираться умеют.
    После твоего пожертвования тебя еще и нахуй пошлют.
    Лучше на новые бомбардировщики для РФ потратить эти деньги потом.

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  4. gameboy 03.06.2025 14:07 # gameboy
    Продали Челси за залупу у окраины

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