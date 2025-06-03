Новая домашняя форма "Тоттенхэма" на сезон 2025/26 (ФОТО)

Новая домашняя форма Тоттенхэма на сезон 2025/26 "Тоттенхэм" представил новую домашнюю форму на сезон 2025/26 от Nike.

Как и в предыдущем сезоне, игровая футболка "Тоттенхэма" на 2025/26 выделяется темно-синими рукавами. На сей раз к ним были добавлены пепельно-серые вставки в области подмышек.

Основным цветом футболки является традиционный для "Тоттенхэма" лиловый белый.

Также можно отметить, что клубная эмблема и логотип технического спонсора расположены по центру.

Добавим, приобрести оригинальную футболку "шпоры" предлагают своим фанатам за 125 фунтов.

Новая домашняя форма Тоттенхэма на сезон 2025/26

Новая домашняя форма Тоттенхэма на сезон 2025/26

Новая домашняя форма Тоттенхэма на сезон 2025/26

Новая домашняя форма Тоттенхэма на сезон 2025/26

Новая домашняя форма Тоттенхэма на сезон 2025/26




Метки Nike, Тоттенхэм, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 03.06.2025 13:00

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Последние комментарии:




  1. halamadrid94 03.06.2025 14:00 # halamadrid94
    Если бы логотип тех.спонсора и эмблему клуба расположили в привычных местах , было бы куда симпатичнее. А так , вполне годно , чтобы попылить в ЛЧ.

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  2. gameboy 03.06.2025 13:51 # gameboy
    Лого по центру найка даёт ассиметрию, поэтому как всегда шляпа

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  3. closer 03.06.2025 13:39 # closer
    Такой футболкой и жёппу подтереть не грех

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  4. amirhan-gurazhev 03.06.2025 13:06 # amirhan-gurazhev
    логотип найка под командным тупое решение

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