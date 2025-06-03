Новая домашняя форма "Тоттенхэма" на сезон 2025/26 (ФОТО)

"Тоттенхэм" представил новую домашнюю форму на сезон 2025/26 от Nike.

Как и в предыдущем сезоне, игровая футболка "Тоттенхэма" на 2025/26 выделяется темно-синими рукавами. На сей раз к ним были добавлены пепельно-серые вставки в области подмышек.



Основным цветом футболки является традиционный для "Тоттенхэма" лиловый белый.



Также можно отметить, что клубная эмблема и логотип технического спонсора расположены по центру.



Добавим, приобрести оригинальную футболку "шпоры" предлагают своим фанатам за 125 фунтов.



















