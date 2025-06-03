Новая домашняя форма "Тоттенхэма" на сезон 2025/26 (ФОТО)
"Тоттенхэм" представил новую домашнюю форму на сезон 2025/26 от Nike.
Как и в предыдущем сезоне, игровая футболка "Тоттенхэма" на 2025/26 выделяется темно-синими рукавами. На сей раз к ним были добавлены пепельно-серые вставки в области подмышек.
Основным цветом футболки является традиционный для "Тоттенхэма" лиловый белый.
Также можно отметить, что клубная эмблема и логотип технического спонсора расположены по центру.
Добавим, приобрести оригинальную футболку "шпоры" предлагают своим фанатам за 125 фунтов.
03.06.2025 13:00
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Последние комментарии:
Если бы логотип тех.спонсора и эмблему клуба расположили в привычных местах , было бы куда симпатичнее. А так , вполне годно , чтобы попылить в ЛЧ.
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Лого по центру найка даёт ассиметрию, поэтому как всегда шляпа
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Такой футболкой и жёппу подтереть не грех
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логотип найка под командным тупое решение
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