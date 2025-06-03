Слот провел встречу с Шерки

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прервал свои каникулы и отправился на переговоры с атакующим полузащитником французского "Лиона" Райаном Шерки.

Лишь накануне появилась информация, что Шерки близок к договоренности с "Манчестер Сити". Однако "горожане" — не единственный претендент на Райана.



По информации The Athletic, на прошлой неделе Слот прервал свой летний отпуск и вылетел на юг Франции, где лично встретился и поговорил с Шерки.



Интерес "Ливерпуля" к Шерки не означает, что "красные" передумали покупать Флориана Вирца. Встреча с Райаном была запланирована еще до того, как переговоры по плеймейкеру "Байера" ускорились.



Просто "Ливерпуль" хочет изучить все возможные варианты и быть готовым к любому развитию событий.