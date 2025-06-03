"Пэлас" встретится с УЕФА, чтобы избежать исключения из Лиги Европы

Кристал Пэлас Во вторник "Кристал Пэлас" проведет встречу с представителями УЕФА, чтобы попытаться избежать исключения из Лиги Европы.

Напомним, "Пэлас" квалифицировался в Лигу Европы благодаря завоеванию Кубка Англии, первого большого трофея в своей истории.

Однако у "Пэлас" сразу же возникли проблемы с допуском в еврокубки, потому что американский бизнесмен Джон Текстор, которому принадлежит 43 процента акций клуба с "Селхерст Парк", одновременно является владельцем французского "Лиона", который тоже попал в Лигу Европы.

Правила запрещают двум клубам, имеющим общих владельцев, выступать в одном европейском соревновании, и если УЕФА придется кого-нибудь исключить, то это будет "Пэлас", потому что "Лион" в своей лиге финишировал выше.

Во вторник "Пэлас" попытается доказать, что доля акций Текстора с правом голоса составляет только 25 процентов, и Джон не принимает участия в ежедневном управлении клубом — этим занимается президент "орлов" Стив Пэриш, который не имеет никакой связи с "Лионом".

В теории "Пэлас" может быть понижен до Лиги Конференций, но там выступает датский "Брондбю", принадлежащий акционеру "орлов" Дэвиду Блитцеру, поэтому лондонцы рискуют остаться без еврокубков вовсе, сообщает The Independent.




Метки Кристал Пэлас, Лига Европы, Лион, Текстор, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 03.06.2025 10:00

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