"Пэлас" встретится с УЕФА, чтобы избежать исключения из Лиги Европы

Во вторник "Кристал Пэлас" проведет встречу с представителями УЕФА, чтобы попытаться избежать исключения из Лиги Европы.

Напомним, "Пэлас" квалифицировался в Лигу Европы благодаря завоеванию Кубка Англии, первого большого трофея в своей истории.



Однако у "Пэлас" сразу же возникли проблемы с допуском в еврокубки, потому что американский бизнесмен Джон Текстор, которому принадлежит 43 процента акций клуба с "Селхерст Парк", одновременно является владельцем французского "Лиона", который тоже попал в Лигу Европы.



Правила запрещают двум клубам, имеющим общих владельцев, выступать в одном европейском соревновании, и если УЕФА придется кого-нибудь исключить, то это будет "Пэлас", потому что "Лион" в своей лиге финишировал выше.



Во вторник "Пэлас" попытается доказать, что доля акций Текстора с правом голоса составляет только 25 процентов, и Джон не принимает участия в ежедневном управлении клубом — этим занимается президент "орлов" Стив Пэриш, который не имеет никакой связи с "Лионом".



В теории "Пэлас" может быть понижен до Лиги Конференций, но там выступает датский "Брондбю", принадлежащий акционеру "орлов" Дэвиду Блитцеру, поэтому лондонцы рискуют остаться без еврокубков вовсе, сообщает The Independent.