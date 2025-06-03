Деку высказался насчет Рэшфорда и Диаса

Спортивный директор испанской "Барселоны" Деку еще раз высказался насчет интереса своего клуба к нападающим Маркусу Рэшфорду из "Манчестер Юнайтед" и Луису Диасу из "Ливерпуля".

В прошлом месяце Деку уже подтвердил, что Рэшфорд и Диас находятся на радаре у "Барселоны".



Деку считает обоих хорошими игроками, но не готов публично обсуждать свои намерения в отношении футболистов из других клубов.



"Рэшфорд и Диас? Мы сосредоточены на продлении контрактов, а после этого мы обсудим приход игроков".



"Конечно, эти два игрока, которых вы упомянули, хороши, но у них есть контракты в своих клубах, поэтому мы не будем говорить о них, это было бы несправедливо. Но когда мы решим выйти на трансферный рынок, мы, конечно, отыщем некоторые имена. На мой взгляд, нам не нужно приглашать много игроков", — сообщил Деку BBC.