"Интер" обратился к Хейлунду

Итальянский "Интер" проявляет интерес к нападающему "Манчестер Юнайтед" Расмусу Хейлунду.

По информации Daily Mail, "Интер" уже установил контакт с лагерем Хейлунда и в ближайшие дни надеется узнать, по какой цене "Юнайтед" готов отпустить Расмуса.



Два года назад "Юнайтед" приобрел Хейлунда у "Аталанты" за 72 миллиона фунтов, однако роль основного нападающего "красных дьяволов" оказалась Расмусу не по плечу.



Хейлунда регулярно связывают с возвращением в Серию А, и ранее интерес к 22-летнему датчанину также приписывали "Наполи" и "Ювентусу".



"Юнайтед" уже смирился с тем, что не сможет вернуть свои инвестиции в Хейлунда и готов отпустить Расмуса по сниженной цене, чтобы вырученные деньги использовать для перестройки команды.