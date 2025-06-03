"Сити" близок к покупке Аит-Нури

"Манчестер Сити" близок к покупке левого защитника "Вулверхэмптона" Райана Аит-Нури.

У "Сити" нет игрока, для которого левый фланг обороны является профильной позицией, с ухода Жоау Канселу в 2022 году.



В этом сезоне главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола преимущественно использовал на позиции левого защитника Йошко Гвардиола, однако тот, как ожидается, будет переведен в центр обороны в новой кампании.



По информации The Telegraph, "Сити" собирается решить эту проблему с помощью приглашения Аит-Нури, которого "Вулверхэмптон" оценивает в 50 миллионов фунтов.



Утверждается, что оба клуба довольны ходом переговоров и рассчитывают на скорое заключение сделки. "Сити" нужно успеть до 10 июня, чтобы взять 23-летнего алжирца на клубный Чемпионат Мира.



"Вулверхэмптон" всецело ожидает, что Аит-Нури уйдет, и уже ищет себе нового левого защитника.



Добавим, "Сити" также интересовался Милошем Керкезом из "Борнмута" и Тино Ливраменто из "Ньюкасла", но первый собирается в "Ливерпуль", а трансфер второго выглядит чрезвычайно сложным, особенно с учетом выхода "сорок" в Лигу Чемпионов.