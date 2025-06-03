Джоб Беллингем решил отправиться в Дортмунд

Полузащитник "Сандерленда" Джоб Беллингем решил пойти по стопам старшего брата Джуда и продолжить карьеру в дортмундской "Боруссии".

Помимо ряда клубов Премьер-Лиги, у Беллингема также был вариант с "Айнтрахтом". Джоб лично посетил Франкфурт в прошлом месяце.



Но в итоге младший брат полузащитника "Реала" Джуда Беллингема выбрал Дортмунд. Sky Sport Germany утверждает, что соответствующее решение на 100 процентов принято.



Контракт Джоба с "Сандерлендом" подразумевает отступные в 34 миллиона фунтов, однако "Боруссия" надеется сбить цену за 19-летнего англичанина до 25 млн. фунтов. В самое ближайшее время два клуба начнут переговоры.



В завершившемся сезоне Беллингем провел 43 матча в Чемпионшипе, включая 42 появления в стартовом составе. Джоб забил четыре гола и отдал три результативные передачи, чем помог "Сандерленду" оформить путевку в Премьер-Лигу через победу в финале плей-офф.