Мбемо выбрал "Юнайтед"

Бриан Мбемо Вингер "Брентфорда" Бриан Мбемо решил, что хочет перейти в "Манчестер Юнайтед", несмотря на интерес других клубов Премьер-Лиги.

Сезон 2024/25 стал самым продуктивным для Мбемо с момента перехода из "Труа" в 2019 году. Бриан забил 20 голов и отдал семь результативных передач в Премьер-Лиге.

Своей игрой Мбемо привлек внимание таких клубов, как "Арсенал", "Ньюкасл" и "Тоттенхэм", однако The Athletic утверждает, что сам Бриан отдает предпочтение "Юнайтед".

Ожидается, что в ближайшее время "Юнайтед" начнет переговоры с "Брентфордом" о компенсации. 25-летний игрок сборной Камеруна с радостью присоединится к "красным дьяволам", если два клуба смогут достичь компромисса.

У Мбемо остается всего один год по контракту, однако "Брентфорд" сохраняет опцию продления на 12 месяцев, поэтому готов попросить за Бриана свыше 50 миллионов фунтов.

"Юнайтед" уже потратил 62.5 млн. фунтов на приглашение нападающего Матеуса Куньи из "Вулверхэмптона", однако "дьяволы" планируют компенсировать свои расходы за счет продажи имеющихся игроков.




Метки Брентфорд, Манчестер Юнайтед, Мбемо

Автор mihajlo   

Дата 03.06.2025 00:05

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Последние комментарии:




  1. bembo 03.06.2025 00:48 # bembo
    бля этот крендель ничем не хуже сосолаха

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  2. halamadrid94 03.06.2025 00:45 # halamadrid94
    Все нормально , это The Athletic. Уровень достоверности на уровне всякой хуиты из телеги , которую скидывает наркот.

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  3. blueisthecolor 03.06.2025 00:18 # blueisthecolor
    Ну вот и вторая десятка для Аморима подъехала. Быстро дела делают, 15 место - лучший поджопник

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  4. felix-the-cat 03.06.2025 00:13 # felix-the-cat
    Очень хороший игрок

    Кунья
    Мбеумо

    Молодцы МЮ. Хорошая работа.

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  5. narcot 03.06.2025 00:12 # narcot
    какой же долбоёб ухахахахахах))

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