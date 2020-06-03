Мбемо выбрал "Юнайтед"

Вингер "Брентфорда" Бриан Мбемо решил, что хочет перейти в "Манчестер Юнайтед", несмотря на интерес других клубов Премьер-Лиги.

Сезон 2024/25 стал самым продуктивным для Мбемо с момента перехода из "Труа" в 2019 году. Бриан забил 20 голов и отдал семь результативных передач в Премьер-Лиге.



Своей игрой Мбемо привлек внимание таких клубов, как "Арсенал", "Ньюкасл" и "Тоттенхэм", однако The Athletic утверждает, что сам Бриан отдает предпочтение "Юнайтед".



Ожидается, что в ближайшее время "Юнайтед" начнет переговоры с "Брентфордом" о компенсации. 25-летний игрок сборной Камеруна с радостью присоединится к "красным дьяволам", если два клуба смогут достичь компромисса.



У Мбемо остается всего один год по контракту, однако "Брентфорд" сохраняет опцию продления на 12 месяцев, поэтому готов попросить за Бриана свыше 50 миллионов фунтов.



"Юнайтед" уже потратил 62.5 млн. фунтов на приглашение нападающего Матеуса Куньи из "Вулверхэмптона", однако "дьяволы" планируют компенсировать свои расходы за счет продажи имеющихся игроков.