Райан Мейсон согласился возглавить "Вест Бромвич"

Член тренерского штаба "Тоттенхэма" Райан Месон согласился возглавить "Вест Бромвич" из Чемпионшипа.

"Вест Бромвич" находится в поисках нового рулевого с расставания с Тони Мобреем 21 апреля.



33-летний Мейсон практически с самого начала был фаворитом на вакантный пост, и Evening Standard сообщает, что сейчас Райан дал свое согласие на работу с "дроздами".



За плечами у Мейсона семь лет тренерской работы, к которой он приступил сразу после завершения игровой карьеры в 26-летнем возрасте в 2018 году.



"Вест Бромвич" будет первой самостоятельной работой Мейсона, хотя прежде Райану дважды приходилось исполнять обязанности главного тренера "Тоттенхэма" — после увольнений Жозе Моуриньо и Антонио Конте.



"Тоттенхэм" не получит никакой компенсации за Мейсона, потому что контракт Райана истекает в этом месяце — в отличие от главного тренера "шпор" Анге Постекоглу, чей трудовой договор действителен еще два года.