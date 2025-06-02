"Челси" подтвердил покупку Дариу Эссугу

"Челси" подтвердил приобретение полузащитника лиссабонского "Спортинга" Дариу Эссугу.

"Челси" еще в марте согласовал покупку Эссугу и его партнера по "Спортингу" Жеовани Кенда, который задержится в Лиссабоне еще на год. С открытием летнего трансферного окна переход Дариу был окончательно оформлен.



Эссугу заключил с "Челси" контракт до 2033 года и сможет дебютировать за команду Энцо Марески на клубном Чемпионате Мира.



Ранее "Спортинг" сообщил, что "Челси" заплатит за 20-летнего португальца, выступающего на позиции опорника, 22.3 млн. евро (18.8 млн. фунтов).



Эссугу является продуктом академии "Спортинга", дебютировав за первую команду в марте 2021 в возрасте 16 лет и шести дней.



Сезон 2024/25 Эссугу провел в аренде в испанском "Лас-Пальмасе", сыграв 27 матчей во всех соревнованиях.