"Челси" подтвердил покупку Дариу Эссугу

Дариу Эссугу "Челси" подтвердил приобретение полузащитника лиссабонского "Спортинга" Дариу Эссугу.

"Челси" еще в марте согласовал покупку Эссугу и его партнера по "Спортингу" Жеовани Кенда, который задержится в Лиссабоне еще на год. С открытием летнего трансферного окна переход Дариу был окончательно оформлен.

Эссугу заключил с "Челси" контракт до 2033 года и сможет дебютировать за команду Энцо Марески на клубном Чемпионате Мира.

Ранее "Спортинг" сообщил, что "Челси" заплатит за 20-летнего португальца, выступающего на позиции опорника, 22.3 млн. евро (18.8 млн. фунтов).

Эссугу является продуктом академии "Спортинга", дебютировав за первую команду в марте 2021 в возрасте 16 лет и шести дней.

Сезон 2024/25 Эссугу провел в аренде в испанском "Лас-Пальмасе", сыграв 27 матчей во всех соревнованиях.




Метки Спортинг, трансферы, Челси, Эссугу

Автор mihajlo   

Дата 02.06.2025 22:00

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Последние комментарии:




  1. ganinilyha 02.06.2025 22:54 # ganinilyha
    Ожидание: Дьёкереш
    Реальность:

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  2. sellman 02.06.2025 22:29 # sellman
    Балядь, хто эта такой? Где вратарь, твари американские?

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  3. alah 02.06.2025 22:07 # alah
    Снова черный черный

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  4. chelsiukpro 02.06.2025 22:01 # chelsiukpro
    Welcome! Незнаю кто но :)

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