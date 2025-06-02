"Челси" подтвердил покупку Дариу Эссугу
"Челси" подтвердил приобретение полузащитника лиссабонского "Спортинга" Дариу Эссугу.
"Челси" еще в марте согласовал покупку Эссугу и его партнера по "Спортингу" Жеовани Кенда, который задержится в Лиссабоне еще на год. С открытием летнего трансферного окна переход Дариу был окончательно оформлен.
Эссугу заключил с "Челси" контракт до 2033 года и сможет дебютировать за команду Энцо Марески на клубном Чемпионате Мира.
Ранее "Спортинг" сообщил, что "Челси" заплатит за 20-летнего португальца, выступающего на позиции опорника, 22.3 млн. евро (18.8 млн. фунтов).
Эссугу является продуктом академии "Спортинга", дебютировав за первую команду в марте 2021 в возрасте 16 лет и шести дней.
Сезон 2024/25 Эссугу провел в аренде в испанском "Лас-Пальмасе", сыграв 27 матчей во всех соревнованиях.
02.06.2025 22:00
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Балядь, хто эта такой? Где вратарь, твари американские?
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Снова черный черный
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Welcome! Незнаю кто но :)
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