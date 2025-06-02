"Челси" ведет переговоры о покупке Экитике

"Челси" активно ведет переговоры о покупке нападающего немецкого "Айнтрахта" Уго Экитике.

В данный момент "Челси" готовится подтвердить приобретение Лиама Делапа из "Ипсвича" за 30 миллионов фунтов, однако "синие" готовы потратиться еще на одного нападающего.



По информации Sky Sport Germany, победители Лиги Конференций ведут себя "очень активно" в переговорах по Экитике, однако на 22-летнего француза претендуют и некоторые другие команды.



"Айнтрахт" допускает продажу Экитике этим летом, но пока не имеет на руках никаких предложений и оценивает Уго в 100 млн. евро (84 млн. фунтов).



Добавим, в завершившемся сезоне Экитике забил 15 голов и отдал восемь результативных передач в Бундеслиге, что помогло "Айнтрахту" занять третье место.