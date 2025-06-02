Эмилиано Мартинес не уверен в своем будущем
Голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес заявил, что не уверен в своем будущем.
Мартинес был крайне эмоционален во время заключительного домашнего матча "Виллы" в этом сезоне, что было воспринято как сигнал о прощании.
Предполагается, что "Вилла" открыта к расставанию с 32-летним аргентинцем, особенно после непопадания в Лигу Чемпионов.
Однако Мартинес, лишь в прошлом сезоне заключивший новый контракт до 2029 года, еще ничего не решил.
"Я не знаю. Я приехал сюда, чтобы сыграть за сборную, и это единственное, что имеет значение для меня сейчас".
"Трансферное окно едва открылось, впереди еще много времени", — сообщил Мартинес ESPN.
02.06.2025 20:00
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только не в помойку эту дырень
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