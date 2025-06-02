"Челси" выставил на трансфер 14 игроков

Нони Мадуэке "Челси" готов выслушать предложения сразу по 14 игрокам первой команды этим летом.

В следующем сезоне "Челси" будет представлять Англию в Лиге Чемпионов, и главному тренеру "синих" Энцо Мареске потребуется более глубокий состав.

Однако Мареска все равно чувствует, что сейчас у него образовался избыток игроков, многие из которых своим шансом не воспользовались или не показали себя надежными.

По информации The Guardian, "Челси" открыт к предложениям насчет голкиперов Роберта Санчеса с Джордже Петровичем, защитников Ренату Вейги, Бена Чилуэлла, Акселя Дисаси, Весле Фофана, Трево Чалобы, полузащитников Кирнана Дьюсбери-Холла, Кэрни Чуквуэмеки, Лесли Угочукву, нападающих Рахима Стерлинга, Нони Мадуэке, Кристофера Нкунку и Жоау Фелиша.




Метки трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.06.2025 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1164

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. bembo 02.06.2025 19:20 # bembo
    нихуя блять))))))))

    (ответить)

  2. gidro-met 02.06.2025 19:14 # gidro-met
    Фофана типо слить , а не Бадиашиля ?

    Ну и Густо бы туда в первых рядах

    В сумме 15 человек продать , в аренду куда угодно

    Купить 5 околотопов и норм уже двигаться

    (ответить)

  3. jawen 02.06.2025 19:13 # jawen
    Мадуэке хорош

    (ответить)

  4. hachidlo 02.06.2025 19:04 # hachidlo
    Фофана и Чалоба есть, но нет Бадиашмили? Он что, персональный ебырь дочки Боэли?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: