"Челси" выставил на трансфер 14 игроков
"Челси" готов выслушать предложения сразу по 14 игрокам первой команды этим летом.
В следующем сезоне "Челси" будет представлять Англию в Лиге Чемпионов, и главному тренеру "синих" Энцо Мареске потребуется более глубокий состав.
Однако Мареска все равно чувствует, что сейчас у него образовался избыток игроков, многие из которых своим шансом не воспользовались или не показали себя надежными.
По информации The Guardian, "Челси" открыт к предложениям насчет голкиперов Роберта Санчеса с Джордже Петровичем, защитников Ренату Вейги, Бена Чилуэлла, Акселя Дисаси, Весле Фофана, Трево Чалобы, полузащитников Кирнана Дьюсбери-Холла, Кэрни Чуквуэмеки, Лесли Угочукву, нападающих Рахима Стерлинга, Нони Мадуэке, Кристофера Нкунку и Жоау Фелиша.
02.06.2025 19:00
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Последние комментарии:
нихуя блять))))))))
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Фофана типо слить , а не Бадиашиля ?
Ну и Густо бы туда в первых рядах
В сумме 15 человек продать , в аренду куда угодно
Купить 5 околотопов и норм уже двигаться
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Мадуэке хорош
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Фофана и Чалоба есть, но нет Бадиашмили? Он что, персональный ебырь дочки Боэли?
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