"Челси" выставил на трансфер 14 игроков

"Челси" готов выслушать предложения сразу по 14 игрокам первой команды этим летом.

В следующем сезоне "Челси" будет представлять Англию в Лиге Чемпионов, и главному тренеру "синих" Энцо Мареске потребуется более глубокий состав.



Однако Мареска все равно чувствует, что сейчас у него образовался избыток игроков, многие из которых своим шансом не воспользовались или не показали себя надежными.



По информации The Guardian, "Челси" открыт к предложениям насчет голкиперов Роберта Санчеса с Джордже Петровичем, защитников Ренату Вейги, Бена Чилуэлла, Акселя Дисаси, Весле Фофана, Трево Чалобы, полузащитников Кирнана Дьюсбери-Холла, Кэрни Чуквуэмеки, Лесли Угочукву, нападающих Рахима Стерлинга, Нони Мадуэке, Кристофера Нкунку и Жоау Фелиша.