"Юнайтед" задумывается о приглашении Митровича

Александар Митрович "Манчестер Юнайтед" задумывается о приглашении нападающего саудовского "Аль-Хиляля" Александара Митровича.

Митрович выступает за "Аль-Хиляль" после своего перехода из "Фулхэма" за 50 миллионов фунтов летом 2023. Александар забил 68 голов в 78 за два сезона в Саудовской Аравии.

И хотя контракт Митровича с зарплатой в 400,000 фунтов в неделю действителен еще целый год, talkSPORT утверждает, что Александар может покинуть "Аль-Хиляль" этим летом.

К Митровичу уже существует интерес из Премьер-Лиги. Среди претендентов на 30-летнего серба называются "Вест Хэм", "Эвертон", а также "Юнайтед", проигравший борьбу "Челси" за Лиама Делапа.

"Аль-Хиляль" готов отпустить Митровича как в аренду, так и насовсем — но по цене в 40 млн. фунтов.




Метки Аль-Хиляль, Манчестер Юнайтед, Митрович

Автор mihajlo   

Дата 02.06.2025 18:00

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  1. black-sumrak1990 02.06.2025 18:16 # black-sumrak1990
    Ему тридцоид уже, лучшие годы позади...
    Ну если не в терпёж, то от 40 мультов половину срезать, вот более реалистичный ценник за него.

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