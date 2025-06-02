"Юнайтед" задумывается о приглашении Митровича

"Манчестер Юнайтед" задумывается о приглашении нападающего саудовского "Аль-Хиляля" Александара Митровича.

Митрович выступает за "Аль-Хиляль" после своего перехода из "Фулхэма" за 50 миллионов фунтов летом 2023. Александар забил 68 голов в 78 за два сезона в Саудовской Аравии.



И хотя контракт Митровича с зарплатой в 400,000 фунтов в неделю действителен еще целый год, talkSPORT утверждает, что Александар может покинуть "Аль-Хиляль" этим летом.



К Митровичу уже существует интерес из Премьер-Лиги. Среди претендентов на 30-летнего серба называются "Вест Хэм", "Эвертон", а также "Юнайтед", проигравший борьбу "Челси" за Лиама Делапа.



"Аль-Хиляль" готов отпустить Митровича как в аренду, так и насовсем — но по цене в 40 млн. фунтов.