Полузащитник "Манчестер Сити" Матео Ковачич перенес операцию на ахилле и теперь пропустит около трех месяцев.

Ахилл беспокоил Ковачича на протяжении некоторого времени, не позволив сыграть за "Сити" в финале Кубка Англии против "Кристал Пэлас" в прошлом месяце.



В конце концов медицинскому штабу "Сити" стало понятно, что проблема Ковачича может быть решена только хирургическим путем, и в понедельник "горожане" подтвердили, что 31-летний полузащитник был прооперирован.



Таким образом, Ковачич не поедет в сборную Хорватии, которая в ближайшую неделю сыграет против Гибралтара и Чехии, а также не поможет "Сити" на клубном Чемпионате Мира.



С высокой вероятностью реабилитация Ковачича растянется на все лето, а значит экс-игрок "Челси" пропустит даже начало следующего сезона.