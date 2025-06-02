"Сити" заинтересован в Аит-Нури

"Манчестер Сити" проявляет серьезный интерес к левому защитнику "Вулверхэмптона" Райану Аит-Нури.

"Сити" пока не обращался к "Вулверхэмптону", однако все может быстро измениться, благо президент "горожан" Халдун Аль-Мубарак на днях пообещал подготовить "новую команду" до клубного Чемпионата Мира.



Укрепление левого фланга обороны является одной из приоритетных задач для главного тренера Хосепа Гвардиолы на лето, а Аит-Нури — цель номер один "Сити" на этой позиции, утверждает The Athletic.



23-летний алжирец зарекомендовал себя одним из лучших крайних защитников в Премьер-Лиге, в завершившемся сезоне забив пять голов и отдав семь результативных передач в 41 матче с учетом всех соревнований.



Добавим, "Вулверхэмптон" уже лишился одного ключевого игрока этим летом, проводив нападающего Матеуса Кунью в "Манчестер Юнайтед" за 62.5 млн. фунтов.