Бекхэм раскритиковал поведение игроков "Юнайтед"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм раскритиковал поведение игроков "красных дьяволов".

После разочаровывающего для себя сезона "Юнайтед" отправился в турне по Азии, и здесь тоже не обошлось без ложки дегтя.



Выходя из отеля, где остановились "красные дьяволы", Амад Диалло показал средний палец толпе, а на другом видео, распространившемся в социальных сетях, Алехандро Гарначо толкает фаната.



Бекхэм находит такое поведение неприемлемым, особенно если сравнивать со временами, когда сам Дэвид выступал за "Юнайтед".



"Мне не нравится видеть, что творится в клубе. Это правда, что имеет значение происходящее на поле, но я вижу много вещей, которые неприемлемы для меня как для фаната и любителя "Манчестер Юнайтед". Вы должны представлять эту эмблему. Я видел много вещей, в которых игроки не вели себя должным образом".



"Мы в свое время понимали, что значит играть за "Манчестер Юнайтед". Мы понимали, что значит эта эмблема".



"Всюду, куда мы отправлялись, будь то Европа или Азия, мы уважали фанатов. Мы уважали тот факт, что они пришли и заплатили деньги, чтобы увидеть нас, взять автографы или сфотографироваться. Это нужно уважать", — сообщил Бекхэм CBS Sports.