Светская хроника за понедельник
"Брайтон" готов продать Жоао Педро за 70 миллионов фунтов. "Манчестер Юнайтед" определил замену Бруну Фернандешу. "Тоттенхэм" ведет переговоры с Томасом Франком. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.
"Брайтон" установил цену в 70 миллионов фунтов за нападающего Жоао Педро, который интересен "Арсеналу". (The Sun)
"Наполи" решил поспорить с "Арсеналом" за нападающего "Спортинга" Виктора Дьекереша. (Daily Mirror)
"Барселона" не будет конкурировать с "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед" за Дьекереша. (A Bola)
"Юнайтед" рассматривает полузащитника "Спортинга" Педру Гонсалвеша в качестве замены для Бруну Фернандеша. (A Bola)
"Юнайтед" будет готов продать полузащитника Кобби Майну, даже если Фернандеш уйдет. (i Sport)
Голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес готов перейти в "Юнайтед". (The Sun)
На этой неделе представители "Реал Бетис" проведут встречу с "Юнайтед" насчет продления аренды вингера Антони на следующий сезон. (Marca)
"Барселона" попытается пригласить нападающего "Юнайтед" Маркуса Рэшфорда, только если не сможет заполучить нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса. (Mundo Deportivo)
Коди Гакро из "Ливерпуля" и Каору Митома из "Брайтона" находятся на радаре у "Баварии". (Bild)
Полузащитник Харви Эллиотт, вероятно, покинет "Ливерпуль" этим летом. (The Telegraph)
"Арсенал" не будет выкупать вингера Рахима Стерлинга у "Челси" после сезона аренды. (Daily Express)
"Эвертон" заинтересован в полузащитнике "Брайтона" Мэтте О'Райли. (Sky Sports)
Саудовский "Неом" хочет оцениваемого в 25 млн. фунтов вингера "Виллы" Леона Бэйли. (talkSPORT)
Другое
"Тоттенхэм" провел переговоры с главным тренером "Брентфорда" Томасом Франком. (Foot Mercato)
Марку Силва из "Фулхэма" — фаворит на роль следующего главного тренера "Ювентуса". (Sky Italy)
Бывший наставник "Челси" Маурицио Сарри близок к возвращению в "Лацио". (Fabrizio Romano)
"Челси" попросит нападающего Лиама Делапа, переходящего из "Ипсвича" предпочесть клубный Чемпионат Мира, нежели Чемпионат Европы U-21 с молодежной сборной Англии. (The Telegraph)
Боссы BBC отказались пускать в эфир финальное интервью Гари Линекера у нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. (The Sun)
В списке ожидания "Виллы" на покупку сезонных абонементов стоит 45,000 человек. Фанатам было предложено подняться в очереди, посещая домашние матчи женской команды. (Henry Winter)
Бывший спортивный директор "Ливерпуля" и "Тоттнхэма" Дамьен Комолли договорился о работе в "Ювентусе". (talkSPORT)
Консорциум из США приобрел шотландский "Рейнджерс". (Sky Sports)
Вингер "Челси" Рахим Стерлинг отдал своего 8-летнего сына Тиаго в академию "Арсенала". (The Sun)
"Юнайтед" покроет крышу своего нового стадиона солнечными панелями, а также будет собирать дождевую воду, которая затем будет использоваться в туалетах и для орошения поля. (talkSPORT)
Во время отдыха на Ибице пара молодоженов сфотографировалась с Джудом Беллингемом, и невеста схватила полузащитника "Реала" за пятую точку. (The Sun)
02.06.2025 14:00
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Последние комментарии:
"Юнайтед" покроет крышу своего нового стадиона солнечными панелями, а также будет собирать дождевую воду, которая затем будет использоваться в туалетах и для орошения поля
.Муму и точка
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Некоторые аналитики пишут, что Россия опозорилась. Послушайте, Россия опозорилась еще когда
1. Потеряла Крейсер «Москва»;
2. Отошла от Киева;
3. Прозевала сентябрьское наступление ВСУ;
4. Оставила Херсон;
5. Потеряла более 10 генералов, включая тех, которых убили в Москве;
6. «Продемонстрировала» более 10 серий про Чернобаевку;
7. Сдала остров Змеиный;
8. Пропустила удар БПЛА по Кремлю;
9. Много раз пропускала удары по аэродрому «Энгельс» и другим стратегическим объектам;
10. Потеряла несколько самолетов ДРЛО;
11. Потеряла Курскую область, а затем благодарила корейцев за помощь в ее освобождении;
12. Воюет 4-й год, но так и не может захватить территорию, которую на законодательном уровне уже к себе присоединила;
13. Вагнер шел к Москве беспрепятственно;
14. Выяснилось, что без иранских БПЛА она далеко не «улетит».
Продолжать? Послушайте, России создают иллюзию того, что она побеждает, позволяя ей захватывать по 1-3 деревни в неделю. «Черепашье» наступление изнуряет ее. Сегодня ей в очередной раз дали понять, что она легко уязвима, ее контрразведка - дерьмо, а достать ее могут везде.
Это четкий сигнал перед переговорами. Можно напечатать еще много грозных постов Медведева, пригрозить ударом по Берлину в эфире Соловьева, заниматься шапкозакидательством с трибуны Госдумы, но, поверьте, серьезные эксперты Россию, как глобальную угрозу, давно не воспринимают.
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Мартинес в Мю. Это успех
Кунья в Мб это успех
Дьюкереш в Арсенале - это успех
Томас Франк в Тоттенхэма - это успех
Эллиот покинет Ливр - это успех
Стерлинг снова в Челси - это успех
Во время отдыха на Ибице пара молодоженов сфотографировалась с Джудом Беллингемом, и невеста схватила полузащитника "Реала" за пенис. - это успех
Мю продаст и Майну и Перналдыша - это успех
Барселона пытается заполучить Рэшфрода - это успех
Делап на КЧМ вместо ЧМ-21 - это успех
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да запилите уже делапа, емое.
Дайте контента.
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В России показали «ответ Steam Deck» — геймеры нашли похожее устройство на AliExpress
В России уделяют внимание игровой индустрии. Рассматривают варианты не только разработки игр, но и создания игровых устройств.
кеееек
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Наркота в школе все называли "Людоедом", потому что он никогда не сплёвывал (The Telegraph)
Миша, добавь в дайджест
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Сегодня государство-террорист украина капитулирует в ходе разгромных переговоров перед российским Слоном Мединским
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Утка?
Отметим, "Челси" приступил к обсуждению трансфера Гиттенса на фоне неопределенности с будущим Джейдона Санчо, которому нужно согласиться на значительное понижение зарплаты, чтобы "синие" выкупили его у "Манчестер Юнайтед" за 25 млн. фунтов после сезона аренды.
Источник: https://fapl.ru/posts/115175/
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