Светская хроника за понедельник

"Брайтон" готов продать Жоао Педро за 70 миллионов фунтов. "Манчестер Юнайтед" определил замену Бруну Фернандешу. "Тоттенхэм" ведет переговоры с Томасом Франком. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Брайтон" установил цену в 70 миллионов фунтов за нападающего Жоао Педро, который интересен "Арсеналу". (The Sun)



"Наполи" решил поспорить с "Арсеналом" за нападающего "Спортинга" Виктора Дьекереша. (Daily Mirror)



"Барселона" не будет конкурировать с "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед" за Дьекереша. (A Bola)



"Юнайтед" рассматривает полузащитника "Спортинга" Педру Гонсалвеша в качестве замены для Бруну Фернандеша. (A Bola)



"Юнайтед" будет готов продать полузащитника Кобби Майну, даже если Фернандеш уйдет. (i Sport)



Голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес готов перейти в "Юнайтед". (The Sun)



На этой неделе представители "Реал Бетис" проведут встречу с "Юнайтед" насчет продления аренды вингера Антони на следующий сезон. (Marca)



"Барселона" попытается пригласить нападающего "Юнайтед" Маркуса Рэшфорда, только если не сможет заполучить нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса. (Mundo Deportivo)



Коди Гакро из "Ливерпуля" и Каору Митома из "Брайтона" находятся на радаре у "Баварии". (Bild)



Полузащитник Харви Эллиотт, вероятно, покинет "Ливерпуль" этим летом. (The Telegraph)



"Арсенал" не будет выкупать вингера Рахима Стерлинга у "Челси" после сезона аренды. (Daily Express)



"Эвертон" заинтересован в полузащитнике "Брайтона" Мэтте О'Райли. (Sky Sports)



Саудовский "Неом" хочет оцениваемого в 25 млн. фунтов вингера "Виллы" Леона Бэйли. (talkSPORT)



Другое



"Тоттенхэм" провел переговоры с главным тренером "Брентфорда" Томасом Франком. (Foot Mercato)



Марку Силва из "Фулхэма" — фаворит на роль следующего главного тренера "Ювентуса". (Sky Italy)



Бывший наставник "Челси" Маурицио Сарри близок к возвращению в "Лацио". (Fabrizio Romano)



"Челси" попросит нападающего Лиама Делапа, переходящего из "Ипсвича" предпочесть клубный Чемпионат Мира, нежели Чемпионат Европы U-21 с молодежной сборной Англии. (The Telegraph)



Боссы BBC отказались пускать в эфир финальное интервью Гари Линекера у нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. (The Sun)



В списке ожидания "Виллы" на покупку сезонных абонементов стоит 45,000 человек. Фанатам было предложено подняться в очереди, посещая домашние матчи женской команды. (Henry Winter)



Бывший спортивный директор "Ливерпуля" и "Тоттнхэма" Дамьен Комолли договорился о работе в "Ювентусе". (talkSPORT)



Консорциум из США приобрел шотландский "Рейнджерс". (Sky Sports)



Вингер "Челси" Рахим Стерлинг отдал своего 8-летнего сына Тиаго в академию "Арсенала". (The Sun)



"Юнайтед" покроет крышу своего нового стадиона солнечными панелями, а также будет собирать дождевую воду, которая затем будет использоваться в туалетах и для орошения поля. (talkSPORT)



Во время отдыха на Ибице пара молодоженов сфотографировалась с Джудом Беллингемом, и невеста схватила полузащитника "Реала" за пятую точку. (The Sun)