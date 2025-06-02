Леви попрощался с ближайшим соратником
"Тоттенхэм" объявил об уходе из клуба директора Донны-Марии Каллен, которая была ближайшим соратником президента клуба Даниэля Леви.
61-летняя Каллен была не только правой рукой Леви, но также управляла женской командой "Тоттенхэма".
Каллен была советником в "Тоттенхэме" на протяжении 14 лет, прежде чем в 2006 году вошла в совет директоров.
Однако теперь Каллен покидает "Тоттенхэм", что связано с перестройкой системы управления клубом, ведь этим летом к исполнению обязанностей исполнительного директора "шпор" приступает Винай Венкатешам, известный по работе в "Арсеналее".
02.06.2025 13:00
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