Леви попрощался с ближайшим соратником

"Тоттенхэм" объявил об уходе из клуба директора Донны-Марии Каллен, которая была ближайшим соратником президента клуба Даниэля Леви.

61-летняя Каллен была не только правой рукой Леви, но также управляла женской командой "Тоттенхэма".



Каллен была советником в "Тоттенхэме" на протяжении 14 лет, прежде чем в 2006 году вошла в совет директоров.



Однако теперь Каллен покидает "Тоттенхэм", что связано с перестройкой системы управления клубом, ведь этим летом к исполнению обязанностей исполнительного директора "шпор" приступает Винай Венкатешам, известный по работе в "Арсеналее".