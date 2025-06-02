"Челси" обсуждает покупку Гиттенса

"Челси" ведет переговоры с дортмундской "Боруссией" о приобретении вингера Джейми Гиттенса.

Впервые "Челси" обозначил свой интерес к Гиттенсу еще в январе, ограничившись запросом. А сейчас, как утверждает The Telegraph, "синие" инициировали полноценные переговоры о покупке Джейми этим летом.



20-летний Гиттенс — не чужой для "Челси" игрок. Будучи ребенком, Джейми занимался в академии лондонского клуба.



Гиттенс находится в системе "Боруссии" с 2020 года, а ранее в этом сезоне стал самым молодым англичанином, забивавшим в Лиге Чемпионов, — в возрасте 20 лет и 75 дней Джейми огорчил "Реал".



"Боруссия" ожидает получить предложения по Гиттенсу в размере свыше 50 миллионов фунтов — примерно таковы отступные по контракту Джейми.



Отметим, "Челси" приступил к обсуждению трансфера Гиттенса на фоне неопределенности с будущим Джейдона Санчо, которому нужно согласиться на значительное понижение зарплаты, чтобы "синие" выкупили его у "Манчестер Юнайтед" за 25 млн. фунтов после сезона аренды.



Помимо Гиттенса, у "Челси" также есть вариант с вингером "Юнайтед" Алехандро Гарначо.