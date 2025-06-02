"Лидс" хочет Ника Поупа

"Лидс" находится среди клубов, проявляющих интерес к голкиперу "Ньюкасла" Нику Поупу.

"Ньюкасл" уже некоторое время задумывается об укреплении последнего рубежа и готов отпустить своего первого номера Поупа, если сможет заполучить на его место оцениваемого в 30 миллионов фунтов Джеймса Траффорда из "Бернли".



Траффорд был согласен отправиться в "Ньюкасл" еще прошлым летом, но в итоге сделка сорвалась, Джеймс остался на "Терф Мур" и проявил себя с лучшей стороны в этом сезоне.



В этом сезоне 22-летний Траффорд оформил 29 "клин-шитов" в 45 матчах, что помогло "Бернли" оформить прямой выход из Чемпионшипа в Премьер-Лигу.



Как и "Бернли", "Лидс" тоже повысился в классе, однако игра первого номера "белых" Илана Мелье регулярно вызывает нарекания, что и подталкивает клуб с "Элланд Роуд" к приглашению Поупа, сообщает Daily Mail.