"Лидс" хочет Ника Поупа

Ник Поуп "Лидс" находится среди клубов, проявляющих интерес к голкиперу "Ньюкасла" Нику Поупу.

"Ньюкасл" уже некоторое время задумывается об укреплении последнего рубежа и готов отпустить своего первого номера Поупа, если сможет заполучить на его место оцениваемого в 30 миллионов фунтов Джеймса Траффорда из "Бернли".

Траффорд был согласен отправиться в "Ньюкасл" еще прошлым летом, но в итоге сделка сорвалась, Джеймс остался на "Терф Мур" и проявил себя с лучшей стороны в этом сезоне.

В этом сезоне 22-летний Траффорд оформил 29 "клин-шитов" в 45 матчах, что помогло "Бернли" оформить прямой выход из Чемпионшипа в Премьер-Лигу.

Как и "Бернли", "Лидс" тоже повысился в классе, однако игра первого номера "белых" Илана Мелье регулярно вызывает нарекания, что и подталкивает клуб с "Элланд Роуд" к приглашению Поупа, сообщает Daily Mail.




Метки Бернли, Лидс, Ньюкасл, Поуп, Траффорд

Автор mihajlo   

Дата 02.06.2025 11:00

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  1. gary47 02.06.2025 11:43 # gary47
    Мелье казался таким перспективным, но в этом сезоне пропустил наверное самый глупый гол, который я видел. Все таки я бы не сбрасывал его со счетов, у него все задатки стать топом.

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