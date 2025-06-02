"Аль-Хиляль" близок к договоренности с Фернандешем
Саудовский "Аль-Хиляль" приблизился к договоренности с капитаном "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандешем.
Только накануне стало известно, что "Аль-Хиляль" пока не обращался к "Юнайтед" насчет приобретения Фернандеша.
Однако журналист Бен Джейкобс утверждает, что у "Аль-Хиляля" появилась уверенность насчет покупки Фернандеша после недели продуктивных встреч и переговоров с представителями полузащитника.
Главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим по-прежнему не хочет продавать своего лучшего игрока, однако в Саудовской Аравии уверены, что Фернандешу будет позволено уйти, если Бруну попросит об этом.
"Аль-Хиляль" хочет поучить окончательный ответ от Фернандеша к пятницу, чтобы взять 30-летнего португальца на клубный Чемпионат Мира.
02.06.2025 10:00
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ну ок, даже если уйдет. заменит то кто его? не уж чмаунт
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