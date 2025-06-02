"Аль-Хиляль" близок к договоренности с Фернандешем

Бруну Фернандеш Саудовский "Аль-Хиляль" приблизился к договоренности с капитаном "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандешем.

Только накануне стало известно, что "Аль-Хиляль" пока не обращался к "Юнайтед" насчет приобретения Фернандеша.

Однако журналист Бен Джейкобс утверждает, что у "Аль-Хиляля" появилась уверенность насчет покупки Фернандеша после недели продуктивных встреч и переговоров с представителями полузащитника.

Главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим по-прежнему не хочет продавать своего лучшего игрока, однако в Саудовской Аравии уверены, что Фернандешу будет позволено уйти, если Бруну попросит об этом.

"Аль-Хиляль" хочет поучить окончательный ответ от Фернандеша к пятницу, чтобы взять 30-летнего португальца на клубный Чемпионат Мира.




Метки Аль-Хиляль, Манчестер Юнайтед, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 02.06.2025 10:00

Количество просмотров Просмотров: 629

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. quavo 02.06.2025 10:07 # quavo
    ну ок, даже если уйдет. заменит то кто его? не уж чмаунт

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: