У "Ливерпуля" есть три варианта на замену Хейтинге
"Ливерпуль" составил шорт-лист из трех кандидатов на вакантную роль ассистента главного тренера.
В минувшую субботу наставник "Ливерпуля" Арне Слот лишился своего ассистента Джона Хейтингу, который согласился стать главным тренером родного "Аякса".
По информации Liverpool Echo, "Ливерпуль" надеется обзавестись заменой Хейтинге к началу предсезонной подготовки в июле, и у чемпионов Премьер-Лиги уже есть несколько вариантов.
В первую очередь это Марино Пушич, который ассистировал Слоту в АЗ и "Фейеноорде". 53-летний хорвато-голландец едва покинул "Шахтер", с которым он завоевал Кубок Украины в этом сезоне.
Далее в списке идет Этьен Рейнен, который продолжает трудиться ассистентом "Фейеноорда", не последовав за Слотом в "Ливерпуль" прошлым летом из-за причин, связанных с разрешением на работу.
Наконец, "Ливерпуль" присматривается к своему бывшему нападающему Дирку Кейту, который в качестве главного тренера не сумел уберечь "Беерсхот" от вылета из бельгийского первенства.
02.06.2025 09:00
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