"Форест" близок к покупке трех игроков "Ботафого"

"Ноттингем Форест" близок к договоренности о покупке трех игроков бразильского "Ботафого".

По информации The Athletic, "Форест" собирается приобрести центрального защитника Жаира Кунью, левого защитника Куябано и нападающего Игоря Жезуса.



Из этой тройки звезд "Ботафого" особый интерес представляет 24-летний Жезус, который в 23 матчах этого сезона забил семь голов и отдал одну результативную передачу.



Жезус также вызывается в сборную Бразилии, за которую он отличился один раз в четырех матчах.



"Форест" вынужден задумываться об увеличении глубины состава, потому что в следующем сезоне команда Нуну Эшпириту Санту будет выступать в Лиге Конференций.