"Форест" близок к покупке трех игроков "Ботафого"
"Ноттингем Форест" близок к договоренности о покупке трех игроков бразильского "Ботафого".
По информации The Athletic, "Форест" собирается приобрести центрального защитника Жаира Кунью, левого защитника Куябано и нападающего Игоря Жезуса.
Из этой тройки звезд "Ботафого" особый интерес представляет 24-летний Жезус, который в 23 матчах этого сезона забил семь голов и отдал одну результативную передачу.
Жезус также вызывается в сборную Бразилии, за которую он отличился один раз в четырех матчах.
"Форест" вынужден задумываться об увеличении глубины состава, потому что в следующем сезоне команда Нуну Эшпириту Санту будет выступать в Лиге Конференций.
02.06.2025 08:00
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