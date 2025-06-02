"Челси" согласовал шестилетний контракт с Делапом

"Челси" достиг договоренности с нападающим "Ипсвича" Лиамом Делапом об условиях личного контракта.

Уже сегодня, в понедельник, Делап прибудет в расположение "Челси" на медобследование.



Перед этим "Челси" обратился к "Ипсвичу", чтобы активировать пункт в контракте Делапа об отступных в 30 миллионов фунтов, а также договорился с самим Лиамом.



Как сообщает The Athletic, после процедуры медобследования 22-летний англичанин заключит с лондонским клубом контракт до 2031 года.



Вообще, Делап является продуктом академии "Манчестер Сити". Лиам сыграл только шесть матчей за первую команду "горожан", успев побывать на правах аренды в "Стоуке", "Престоне" и "Халле", прежде чем прошлым летом был продан в "Ипсвич" за 20 млн. фунтов.