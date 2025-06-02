"Тоттенхэм" пока не принял решение по Постекоглу
Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви пока не принял окончательное решение насчет главного тренера Анге Постекоглу.
В воскресенье в медиа распространились слухи о том, что "Тоттенхэм" решил уволить Постекоглу, который, хоть и завоевал трофей Лиги Европы, но совершенно провалил сезон в Премьер-Лиге.
По информации журналиста Фабрицио Романо, это информация не соответствует действительности. Ситуация остается открытой, однако Леви планирует определиться с дальнейшей судьбой австралийского тренера в ближайшие дни.
Это не секрет, что "Тоттенхэм" уже перебирает варианты на замену Постекоглу, и Томас Франк из "Брентфорда" с Марку Силвой из "Фулхэма" являются двумя специалистами, чьи имена упоминаются во внутренних переговорах боссов "шпор".
02.06.2025 00:05
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