"Тоттенхэм" пока не принял решение по Постекоглу

Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви пока не принял окончательное решение насчет главного тренера Анге Постекоглу.

В воскресенье в медиа распространились слухи о том, что "Тоттенхэм" решил уволить Постекоглу, который, хоть и завоевал трофей Лиги Европы, но совершенно провалил сезон в Премьер-Лиге.



По информации журналиста Фабрицио Романо, это информация не соответствует действительности. Ситуация остается открытой, однако Леви планирует определиться с дальнейшей судьбой австралийского тренера в ближайшие дни.



Это не секрет, что "Тоттенхэм" уже перебирает варианты на замену Постекоглу, и Томас Франк из "Брентфорда" с Марку Силвой из "Фулхэма" являются двумя специалистами, чьи имена упоминаются во внутренних переговорах боссов "шпор".