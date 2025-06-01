"Челси" стартует на клубном Чемпионате Мира матчем против "Лос-Анджелеса"

"Челси" начнет свой путь на клубном Чемпионате Мира с матча против "Лос-Анджелеса" из МЛС.

Изначально "Челси" должен был стартовать на клубном Чемпионате Мира с матча против мексиканского "Леона" 16 июня.



Однако затем ФИФА исключила "Леон", который имеет общих владельцев с "Пачукой", другим участником турнира, сообщает Daily Mirror.



"Леон" безуспешно пытался оспорить этот вердикт в Спортивном арбитражном суде, а ФИФА решила устроить стыковой матч между "Америкой" и "Лос-Анджелесом", чтобы определить судьбу вакантного места.



В экстра-таймах "Лос-Анджелес" взял верх над "Америкой" (2:1), в результате заняв место "Леона" как первого соперника "Челси" по Группе D, куда также попали бразильский "Фламенго" и тунисский "Эсперансе".