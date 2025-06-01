"Барселона" вступила в переговоры с Партеем

Испанская "Барселона" заинтересована в приглашении полузащитника "Арсенала" Томаса Партея свободным агентом.

Контракт Партея с "Арсеналом" истекает в конце июня, но стороны уже приступили к обсуждению новой сделки.



"Арсенал" хочет сохранить Партея, который в завершившемся сезоне был ключевым игроком команды Микеля Артеты, практически не зная проблем со здоровьем, как это было с Томасом в предыдущие годы.



Но параллельно с этим свой интерес к Партею проявила "Барселона". Как сообщает Daily Mirror, боссы каталонского клуба уже начали переговоры с лагерем Томаса, и первый отклик 31-летнего ганца оказался позитивным.



Источник добавляет, что в идеале Партей хотел бы остаться в Северном Лондоне. Однако Томас не готов пойти на понижение зарплаты, а возвращение в Испанию имеет свои плюсы для экс-игрока "Атлетико".