"Барселона" вступила в переговоры с Партеем

Томас Партей Испанская "Барселона" заинтересована в приглашении полузащитника "Арсенала" Томаса Партея свободным агентом.

Контракт Партея с "Арсеналом" истекает в конце июня, но стороны уже приступили к обсуждению новой сделки.

"Арсенал" хочет сохранить Партея, который в завершившемся сезоне был ключевым игроком команды Микеля Артеты, практически не зная проблем со здоровьем, как это было с Томасом в предыдущие годы.

Но параллельно с этим свой интерес к Партею проявила "Барселона". Как сообщает Daily Mirror, боссы каталонского клуба уже начали переговоры с лагерем Томаса, и первый отклик 31-летнего ганца оказался позитивным.

Источник добавляет, что в идеале Партей хотел бы остаться в Северном Лондоне. Однако Томас не готов пойти на понижение зарплаты, а возвращение в Испанию имеет свои плюсы для экс-игрока "Атлетико".




Метки Арсенал, Барселона, Партей

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2025 22:00

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