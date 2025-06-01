Куанса или Эллиотт может выйти в сделку по Вирцу

Стали известны имена двух игроков "Ливерпуля", один из которых может войти в сделку по приобретению "красными" атакующего полузащитника леверкузенского "Байера" Флориана Вирца.

Ранее этой этой неделе "Ливерпуль" сделал предложение в 109 миллионов фунтов о покупке Вирца. Поскольку "Байер" оценивает Флориана дороже, два клуба продолжают переговоры.



Стороны настроены на скорейшее достижение компромисса и рассматривают для этого включение в сделку по Вирцу кого-нибудь из игроков "Ливерпуля".



По информации Sky Sport Germany, речь идет о защитнике Джарелле Куансе и полузащитнике Харви Эллиотте, которые в этом сезоне были игроками ротации для главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота.