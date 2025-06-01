"Ливерпуль" сделает предложение по Керкезу

На предстоящей неделе "Ливерпуль" сделает предложение о покупке защитника "Борнмута" Милоша Керкеза.

Укрепив правый фланг обороны с помощью Джереми Фримпонга из "Байера" за 29.5 млн. фунтов, теперь "Ливерпуль" готов заняться левым флангом.



По информации talkSPORT, уже в ближайшие дни чемпионы Премьер-Лиги предпримут попытку приобрести Керкеза, которого "Борнмут" оценивает в 45 млн. фунтов.



Сам Керкез открыт к переходу в "Ливерпуль", за который выступает его партнер по сборной Венгрии в лице полузащитника Доминика Собослаи.



21-летнего Керкеза, который в этом сезоне Премьер-Лиги забил два гола и отдал пять результативных передач, сватают и в некоторые другие клубы, но пока "Борнмут" не получал никаких предложений.