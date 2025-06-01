"Аль-Хиляль" пока не сделал предложение по Фернандешу

"Манчестер Юнайтед" пока не получал предложения от саудовского "Аль-Хиляля" о приобретении полузащитника Бруну Фернандеша.

На этой неделе агент Мигель Пинту, представляющий интересы Фернандеша, побывал в Эр-Рияде и провел встречу с боссами "Аль-Хиляля".



Но, судя по всему, у "Аль-Хиляля" до сих пор нет никакой договоренности с 30-летним игроком сборной Португалии, потому что саудовский клуб пока не обращался к "Юнайтед", сообщает Sky Sports.



Главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим хочет сохранить Фернандеша, несмотря на готовность "Аль-Хиляля" заплатить 100 миллионов фунтов за Бруну.



"Юнайтед" рассмотрит возможность продажи Фернандеша, только если Бруну сам уведомит клуб о своем желании уйти, но пока этого не произошло.