"Юнайтед" приобрел Кунью за 62.5 млн. фунтов

Матеус Кунья С открытием летнего трансферного окна "Манчестер Юнайтед" завершил приобретение нападающего "Вулверхэмптона" Матеуса Куньи.

Кунья обошелся "Юнайтед в 62.5 млн. фунтов, которые были предусмотрены в качестве отступных по новому контракту, подписанному Матеусом с "Вулверхэмптоном" в феврале. Указанную сумму "красным дьяволам" надлежит выплатить тремя частями в течение двух лет.

BBC уточняет, что 26-летний бразилец заключил с "Юнайтед" контракт до 2030 года с опцией продления на 12 месяцев.

Кунья забил 33 гола в 92 матчах за "Вулверхэмптон" после своего перехода из "Атлетико" в январе 2023. В завершившемся сезоне Матеус отличился 17 раз и отдал шесть результативных передач, став лучшим бомбардиром "волков" и будучи признанным лучшим игроком команды с "Молинью" по версии самих футболистов.

Предполагается, что главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим рассматривает Кунью в качестве не чистого нападающего, а, скорее, 10-го номера.

Интерес к Кунье проявляли и другие клубы Премьер-Лиги, однако Матеус не передумал выступать за "Юнайтед" даже после того, как "дьяволы" потерпели поражение в финале Лиги Европы.




Метки Вулверхэмптон, Кунья, Манчестер Юнайтед, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2025 17:00

Количество просмотров Просмотров: 385

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  1. thegodfather 01.06.2025 17:16 # thegodfather
    Норм игрок

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  2. alah 01.06.2025 17:13 # alah
    Слава Украине!!!

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  3. narcot 01.06.2025 17:12 # narcot
    нормально ссыт на русню) целый жид сгорел ОРУУУУУ



    Рабинер раскритиковал Сафонова за отношение к российским журналистам:

    – Я в ####. Ждать в смешанной зоне до половины второго ночи, чтобы человек прошел мимо всех

    Речь не о том, что спортсмены обязаны всегда общаться с журналистами. Если бы Сафонов проиграл, никаких вопросов из-за отказа разговаривать у меня бы не было

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  4. narcot 01.06.2025 17:10 # narcot
    хотели сбивать палками и взорвались ухахазах


    https://t.me/yigal_levin/83735

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  5. sir-alexferguson 01.06.2025 17:07 # sir-alexferguson
    зае6ись!
    хоть какое-то толковое приобретение

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  6. gidro-met 01.06.2025 17:01 # gidro-met
    Здарова , ЧевапЧиЧи!

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