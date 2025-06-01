"Юнайтед" приобрел Кунью за 62.5 млн. фунтов

С открытием летнего трансферного окна "Манчестер Юнайтед" завершил приобретение нападающего "Вулверхэмптона" Матеуса Куньи.

Кунья обошелся "Юнайтед в 62.5 млн. фунтов, которые были предусмотрены в качестве отступных по новому контракту, подписанному Матеусом с "Вулверхэмптоном" в феврале. Указанную сумму "красным дьяволам" надлежит выплатить тремя частями в течение двух лет.



BBC уточняет, что 26-летний бразилец заключил с "Юнайтед" контракт до 2030 года с опцией продления на 12 месяцев.



Кунья забил 33 гола в 92 матчах за "Вулверхэмптон" после своего перехода из "Атлетико" в январе 2023. В завершившемся сезоне Матеус отличился 17 раз и отдал шесть результативных передач, став лучшим бомбардиром "волков" и будучи признанным лучшим игроком команды с "Молинью" по версии самих футболистов.



Предполагается, что главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим рассматривает Кунью в качестве не чистого нападающего, а, скорее, 10-го номера.



Интерес к Кунье проявляли и другие клубы Премьер-Лиги, однако Матеус не передумал выступать за "Юнайтед" даже после того, как "дьяволы" потерпели поражение в финале Лиги Европы.