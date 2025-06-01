"Юнайтед" приобрел Кунью за 62.5 млн. фунтов
С открытием летнего трансферного окна "Манчестер Юнайтед" завершил приобретение нападающего "Вулверхэмптона" Матеуса Куньи.
Кунья обошелся "Юнайтед в 62.5 млн. фунтов, которые были предусмотрены в качестве отступных по новому контракту, подписанному Матеусом с "Вулверхэмптоном" в феврале. Указанную сумму "красным дьяволам" надлежит выплатить тремя частями в течение двух лет.
BBC уточняет, что 26-летний бразилец заключил с "Юнайтед" контракт до 2030 года с опцией продления на 12 месяцев.
Кунья забил 33 гола в 92 матчах за "Вулверхэмптон" после своего перехода из "Атлетико" в январе 2023. В завершившемся сезоне Матеус отличился 17 раз и отдал шесть результативных передач, став лучшим бомбардиром "волков" и будучи признанным лучшим игроком команды с "Молинью" по версии самих футболистов.
Предполагается, что главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим рассматривает Кунью в качестве не чистого нападающего, а, скорее, 10-го номера.
Интерес к Кунье проявляли и другие клубы Премьер-Лиги, однако Матеус не передумал выступать за "Юнайтед" даже после того, как "дьяволы" потерпели поражение в финале Лиги Европы.
01.06.2025 17:00
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Норм игрок
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Слава Украине!!!
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нормально ссыт на русню) целый жид сгорел ОРУУУУУ
Рабинер раскритиковал Сафонова за отношение к российским журналистам:
– Я в ####. Ждать в смешанной зоне до половины второго ночи, чтобы человек прошел мимо всех
Речь не о том, что спортсмены обязаны всегда общаться с журналистами. Если бы Сафонов проиграл, никаких вопросов из-за отказа разговаривать у меня бы не было
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хотели сбивать палками и взорвались ухахазах
https://t.me/yigal_levin/83735
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зае6ись!
хоть какое-то толковое приобретение
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Здарова , ЧевапЧиЧи!
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