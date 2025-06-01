"Сити" почти договорился с Шерки
"Манчестер Сити" находится на пороге устной договоренности с атакующим полузащитником французского "Лиона" Райаном Шерки.
Шерки заранее уведомил "Лион", что покинет клуб этим летом, и желающих приобрести Райана за 30-35 миллионов фунтов хватает.
Однако Sky Sport Germany утверждает, что "Сити" выигрывает борьбу за Шерки. 21-летний француз готов присоединиться к команде Хосепа Гвардиолы.
Сейчас "Сити" и Шерки обсуждают заключительные детали сделки, и когда компромисс будет достигнут, "горожане" обратятся к "Лиону". Все это должно произойти в ближайшие дни.
"Сити" полон уверенности, что успеет оформить переходы Шерки и полузащитника "Милана" Тиджани Рейндерса к стартующему позже в июне клубному Чемпионату Мира.
01.06.2025 14:00
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Значит Симмонса не будет? Ну ладно. Вроде Шерки прям совсем недорого. И 21 ему, что тоже хорошо.
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