"Сити" почти договорился с Шерки

"Манчестер Сити" находится на пороге устной договоренности с атакующим полузащитником французского "Лиона" Райаном Шерки.

Шерки заранее уведомил "Лион", что покинет клуб этим летом, и желающих приобрести Райана за 30-35 миллионов фунтов хватает.



Однако Sky Sport Germany утверждает, что "Сити" выигрывает борьбу за Шерки. 21-летний француз готов присоединиться к команде Хосепа Гвардиолы.



Сейчас "Сити" и Шерки обсуждают заключительные детали сделки, и когда компромисс будет достигнут, "горожане" обратятся к "Лиону". Все это должно произойти в ближайшие дни.



"Сити" полон уверенности, что успеет оформить переходы Шерки и полузащитника "Милана" Тиджани Рейндерса к стартующему позже в июне клубному Чемпионату Мира.