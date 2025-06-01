"Бавария" интересуется Эзе

Эберечи Эзе Немецкая "Бавария" проявляет интерес к вингеру "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе.

"Бавария" только прошлым летом приобрела у "Пэлас" вингера Майкла Олисе за 51 миллион фунтов, и эта покупка стала большой удачей для клуба из Мюнхена.

Олисе помог "Баварии" вернуть титул Бундеслиги, и теперь немецкий гранд хочет повторить этот успех, заполучив Эзе, утверждает Football Insider.

К приглашению Эзе "Баварию" подталкивает сорвавшееся приобретение Флориана Вирца из "Байера", а также неопределенность с будущим Лероя Сане и Кингсло Комана.

В завершившемся сезоне 26-летний Эзе проявил себя с лучшей стороны, сыграв ключевую роль в завоевании "Пэлас" Кубка Англии.




Метки Бавария, Кристал Пэлас, Эзе

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2025 13:00

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  1. high-malvern 01.06.2025 13:44 # high-malvern
    По сути игрок из Чемпионшипа, как и Олисе, как и Дьекеньеш и многие другие. Но КП не ссыт таких покупать, а топы ссут. А игроки оказываются около топами. Я просто не понимаю.. ну типо есть же скаутские отделы и куча скаутов и все такое. И все равно покупают за овердокуя уже известных игроков. На какой хрен тогда эти скаутские отделы и скауты нужны? Если они не дают никого преимущества и не позволяют купить того же Эберечи Эзе когда ему 20 лет и за копейки.

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  2. closer 01.06.2025 13:42 # closer
    Что у нас там по поводу продажи Фернандешу в Аль Хиляль

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