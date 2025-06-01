"Бавария" интересуется Эзе

Немецкая "Бавария" проявляет интерес к вингеру "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе.

"Бавария" только прошлым летом приобрела у "Пэлас" вингера Майкла Олисе за 51 миллион фунтов, и эта покупка стала большой удачей для клуба из Мюнхена.



Олисе помог "Баварии" вернуть титул Бундеслиги, и теперь немецкий гранд хочет повторить этот успех, заполучив Эзе, утверждает Football Insider.



К приглашению Эзе "Баварию" подталкивает сорвавшееся приобретение Флориана Вирца из "Байера", а также неопределенность с будущим Лероя Сане и Кингсло Комана.



В завершившемся сезоне 26-летний Эзе проявил себя с лучшей стороны, сыграв ключевую роль в завоевании "Пэлас" Кубка Англии.